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23 Ноября 2018, 16:04 | Регион сегодня
Рыбаки Приморья выловили более 33 тысяч тонн кальмара
Жители Приморья могут приобрести килограмм этого морепродукта за 130 рублей
Приморские рыбаки увеличили вылов кальмара почти на 10 тысяч тонн. По состоянию на 15 ноября предприятия Приморья освоили квоты на 65%, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Выловлено более 33 тысяч тонн кальмара, это почти на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году», – добавили в ведомстве.
Отметим, что кальмар вошел в социальную программу «Приморская рыба». Сейчас жители края могут приобрести килограмм этого морепродукта за 130 рублей.
Фото – Юрий Смитюк (ТАСС)
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