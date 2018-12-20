|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 24 Января, 20:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Илья Лагутенко: Мы переходим в новый формат
V-ROX EХPO. Открытый фестиваль культуры пройдет во Владивостоке 21-23 июня, сообщает vrox.org
V-ROX EXPO – открытый фестиваль культуры, креативная лаборатория идей: от стрит-арта, музыки, гастрономии и спорта, до блокчейна, краудфандинговых платформ и новых музыкальных стримингов. EXPO продолжит историю фестиваля V-ROX, проходившего во Владивостоке с 2013 по 2017-й год.
Илья Лагутенко: «Сейчас стало окончательно понятно, что тот V-ROX, который был придуман шесть лет назад, хорошо стартовал, и который мы все хотели бы продолжать, никак не соотносится с нашими реальными возможностями. И нужно концентрироваться на локальных бизнес-моделях, находить новые форматы. Я пришел к идее, что V-ROX должен уже стать не только музыкальным фестивалем. Сейчас я бы его назвал «открытый фестиваль культуры», фестиваль, открытый для любых идей. С этим, я думаю, мы и будем работать дальше».
Особое внимание на V-ROX EXPO будет уделено арт-составляющей. У руля этого направления V-ROX EXPO встанет Дмитрий ASKE – яркий представитель нового поколения художников России, известный своими масштабными росписями на зданиях в Москве и Европе, а также уникальными многослойными мозаичными рельефами и скульптурами из дерева. В рамках V-ROX EXPO во Владивостоке появятся новые яркие фрески, а в городских галереях откроется сразу несколько интересных выставок.
Точкой притяжения меломанов в программе V-ROX EXPO станет Мумий Тролль Music Bar. Здесь в фестивальный week-end запланированы выступления музыкальных групп и диджеев из разных стран. Разноплановые интернациональные концерты будут подкреплены уникальным мировым бармен-шоу, а в один из дней фестиваля состоится специальная концертная программа, получившая название «Медленные Танцы при свечах». Спортивные события V-ROX EXPO пройдут в этот раз на воде, а маркет расположится в одном из кинотеатров.
Девиз фестиваля V-ROX EXPO – «Открытое искусство!» Илья Лагутенко: «Мы переходим в формат V-ROX EXPO, а это целая череда мероприятий, которые пройдут в разное время. Я бы сказал так: мы не сможем позволить себе масштабных банкетов, но я хотел бы все-таки продолжать представлять горожанам интересные «десертики» со всего света».
Новости V-ROX EXPO доступны на сайте www.vrox.org и в социальных сетях фестиваля. Желающие принять участие в планировании EXPO могут поделиться своими идеями и полезными навыками на info@vrox.org. Поддержать V-ROX EXPO можно будет, приняв участие в краудфандинговом проекте на Planeta.ru Среди лотов: фирменные футболки, браслеты и другая атрибутика V-ROX EXPO, мерчендайзинг участников EXPO и многое другое.
- В Приморье открыты первые Единые центры по оплате услуг ЖКХ
- Илья Лагутенко: Мы переходим в новый формат
- В Приморье и Владивостоке идет "выборочное наблюдение доходов населения"
- После Камчатки угроза заминирования дошла до Приморья
- В Приморье в новый 144-квартирный дом первые семьи переедут уже в марте
- В Приморье задолженность по зарплате выросла до 357,6 млн рублей
- Любителям спорта обещают налоговый вычет по расходам на фитнес
- Во Владивостоке для пополнения бюджета 13 нежилых объектов выставлены на продажу
- Столица Приморья готовится к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl
- В феврале власти Приморья введут новое понятие
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.