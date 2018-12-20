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Четверг| 24 Января, 20:24 |
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В Приморье открыты первые Единые центры по оплате услуг ЖКХ
Первые единые расчетно-информационные центры (ЕРИЦ) ПАО «ДЭК» начали работу в Артеме и Владивостоке. В церемонии открытия такого центра в дальневосточной столице принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг, 24 января, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Новые расчетные центры открыты во Владивостоке на Октябрьской, 8 и в Артеме на Интернациональной, 84, при поддержке администрации Приморского края. Они оснащены самым современным оборудованием и предназначены для работы как с физическими, так и с юридическими лицами.
«Здесь можно не только оплатить коммунальные услуги, но и выяснить все вопросы по платежам, передать показания приборов учета, а также приобрести их. Для удобства посетителей помещения разделены на зону очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов, кассы и детский уголок. Управляет клиентским потоком электронная очередь», – рассказал генеральный директор АО «Энергосбытовая компания РусГидро» Владимир Кимерин.
Центр будет удобен и для людей с ограниченными возможностями.
«Специальный информационный сенсорный терминал адаптирован для людей на инвалидных колясках. Помещение оснащено пандусом, кнопкой вызова специалистов и отдельным окном обслуживания», – пояснил гендиректор.
Олег Кожемяко подчеркнул важность развития сети единых расчетно-информационных центров для максимального удобства жителей Приморья.
«Это новый шаг в обслуживание клиентов, причем как для простых жителей, так и для ресурсоснабжающих организаций. Именно за такими центрами будущее. Надеюсь, что подобные офисы появятся во всех городах Приморья», – заявил глава региона.
В этом году ПАО «ДЭК» откроет еще три ЕРИЦ во Владивостоке в районе Чуркина и Второй Речки, а также в Большом Камне и Уссурийске.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)
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