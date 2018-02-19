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Воскресенье| 25 Февраля, 00:06 |
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Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
Вопрос утилизации мусора обсудили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент группы компаний Sawayama Corporation Сэйитиро Саваяма в среду, 21 февраля, в Токио.
Как отметил глава Приморья, для края вопрос утилизации и переработки мусора актуален.
«Мы ищем партнеров, которые готовы помочь нам в решении этого вопроса, выбрать подходящую технологию», – подчеркнул врио Губернатора.
По словам Сэйитиро Саваямы, его компания владеет четырьмя мусоросжигательными заводами. При этом часть собираемого мусора используется для производства органических удобрений.
«Мы предлагаем ноу-хау, которое заключается в следующем: когда вы делаете удобрение из мусора, нужна бактерия и необходимые условия, чтобы она размножалась и сохранялась для дальнейшего использования. У нас серьезный опыт изготовления различных удобрений, подходящих под конкретные почву и культуры. Получаемые бактерии способны уничтожать различные яды, восстанавливать истощенные и испорченные химикатами почвы», – обозначил он.
Президент компании отметил, что данная технология уже получила мировое признание.
«Есть все документы, подтверждающие эффективность ее применения. Мы можем как предложить вам покупку таких удобрений, так и открыть в Приморском крае такое производство», – уточнил Сэйитиро Саваяма.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что для края, конечно, важна локализация производства, тем более, что проект не потребует серьезных вложений.
Участники встречи договорились, что в Приморье приедет специалист Sawayama Corporation для определения потенциального места размещения производства, а также направлена пробная партия продукции. Как отметил вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, площадкой для тестового применения удобрений, полученных путем переработки мусора, может стать одно из тепличных хозяйств края. А представитель от региона изучит опыт применения данного ноу-хау непосредственно в Японии.
По словам Сэйитиро Саваямы, выращенные в удобренном таким способом грунте овощи Приморье сможет поставлять не только на внутренний рынок, но и экспортировать за границу, в ту же Японию.
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