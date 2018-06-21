Ирина Чазова: Необходимо привлечь внимание россиян к ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 29 Июня, 19:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
28.06 |
В Хабаровске завершился Национальный Лесной форум
28.06 |
В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
28.06 |
Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Апреля 2013, 18:11 | Регион сегодня

Ирина Чазова: Необходимо привлечь внимание россиян к ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

26 апреля во Владивостоке пройдет день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта "Ваше здоровье – будущее России".

Владивосток станет третьей площадкой проекта «Ваше здоровье -  будущее России» в 2013 году.

«Привлечение  внимания россиян к необходимости ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно. Постоянный контроль над управляемыми факторами риска позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии», - рассказала DVKAPITAL.Ru Ирина Чазова, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК, Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, вице-президент НАБИ, ВНОК.

Целью проекта являются увеличение количества диагностированных пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, повышение интереса населения к своему здоровью и к раннему началу лечения, актуализация проблем дислипидемии – нарушение обмена веществ, при котором повышается уровень холестерина в крови. По статистике, более чем у 50% населения России общий уровень холестерина в крови выше нормы, при этом 80% из них свой  уровень холестерина не знают.

Досье: Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Такого высокого показателя нет ни в одной развитой стране мира. В год от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирают  1 миллион 300 тысяч человек – население крупного областного центра. Наибольшая доля приходится на ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертонию с ее осложнениями — инфарктами миокарда и инсультами. Причинами возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут стать неправильное питание, гиподинамия,  повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови,  излишний вес и ожирение. Это так называемые  факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отсутствие ранней диагностики приводит к значительному повышению риска развития коронарной патологии и в итоге к повышению риска смерти от ССЗ. Результаты исследований  подтвердили, что при наличии одного или нескольких факторов риска (курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, повешение уровня  холестерина и ожирение) риск смерти от ССЗ возрастает. Так, исследователи установили, что у курильщиков риск смерти от ССЗ возрастает на 17%, при наличии  артериальной гипертензии – до 23%, при повышении уровня  холестерина – до 26%, а при наличии сахарного диабета – до 30%.

Проект «Ваше здоровье – будущее России» был инициирован Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Во Владивостоке он был поддержан Департаментом здравоохранения Приморского края и реализуется совместно с фармацевтическими компаниями ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS), АстраЗенека (AstraZeneca) и Эбботт Лэбораториз (Abbott Laboratories).

«Опыт нашей работы с «Основами законодательства» показывает, что только всем миром, когда есть общая идея, когда есть общие предложения, - тогда мы можем сделать многое.
Профилактика заболевания лучше, эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение. Это давно и всем хорошо известно. К сожалению, в нашем обществе сложился устойчивый стереотип: в том, что люди болеют, виноваты врачи. На самом деле мы наоборот стараемся, чтобы они не болели. Но для этого в стране необходимо создать целую индустрию здоровья, которая должна функционировать как на государственном, так и на частном уровне, с активным вовлечением в этот процесс представителей всего общества.Сегодня, когда речь идет о модернизации здравоохранения, надо понимать, что самая большая реформа впереди. Мы не должны только модернизировать здания и начинять их высокотехнологичной техникой, но и изменять отношение профессионала к своему делу, когда он поймет, что от каждого врача зависит, как система будет развиваться тактически и стратегически», - комментирует Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья, к.м.н., Заслуженный врач Российской Федерации.

Во Владивостоке проект будет реализован в несколько этапов. 26 апреля пройдет научная конференция врачей-кардиологов, эндокринологов, терапевтов, посвященная вопросам ранней профилактики сердечно-сосудистых  заболеваний в Приморском крае, с участием Сергея Дорофеева, Заместителя председателя  Комитета Государственной Думы по охране здоровья; Ирины Чазовой, Президента Российского медицинского общества по  артериальной гипертонии; Ольги Остроумовой, Вице-президента Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии и Олега Бубнова, директора департамента здравоохранения Приморского края. Также в этот день будет проведен бесплатный скрининг на 5 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: общий уровень холестерина в крови (ХС), уровень глюкозы, масса тела (ИМТ), объем талии и артериальное давление.

DVKAPITAL.Ru, Владивосток.

 

 

Теги: Сергей Дорофеев  ССЗ  Госдума  Ирина Чазова  Ольга Остроумова  диагностика 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика