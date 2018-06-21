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Ирина Чазова: Необходимо привлечь внимание россиян к ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Владивосток станет третьей площадкой проекта «Ваше здоровье - будущее России» в 2013 году.
«Привлечение внимания россиян к необходимости ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно. Постоянный контроль над управляемыми факторами риска позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии», - рассказала DVKAPITAL.Ru Ирина Чазова, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК, Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, вице-президент НАБИ, ВНОК.
Целью проекта являются увеличение количества диагностированных пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, повышение интереса населения к своему здоровью и к раннему началу лечения, актуализация проблем дислипидемии – нарушение обмена веществ, при котором повышается уровень холестерина в крови. По статистике, более чем у 50% населения России общий уровень холестерина в крови выше нормы, при этом 80% из них свой уровень холестерина не знают.
Досье: Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Такого высокого показателя нет ни в одной развитой стране мира. В год от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирают 1 миллион 300 тысяч человек – население крупного областного центра. Наибольшая доля приходится на ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертонию с ее осложнениями — инфарктами миокарда и инсультами. Причинами возникновения сердечно-сосудистых заболеваний могут стать неправильное питание, гиподинамия, повышение артериального давления, увеличение уровня глюкозы и холестерина в крови, излишний вес и ожирение. Это так называемые факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Отсутствие ранней диагностики приводит к значительному повышению риска развития коронарной патологии и в итоге к повышению риска смерти от ССЗ. Результаты исследований подтвердили, что при наличии одного или нескольких факторов риска (курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, повешение уровня холестерина и ожирение) риск смерти от ССЗ возрастает. Так, исследователи установили, что у курильщиков риск смерти от ССЗ возрастает на 17%, при наличии артериальной гипертензии – до 23%, при повышении уровня холестерина – до 26%, а при наличии сахарного диабета – до 30%.
Проект «Ваше здоровье – будущее России» был инициирован Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Во Владивостоке он был поддержан Департаментом здравоохранения Приморского края и реализуется совместно с фармацевтическими компаниями ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS), АстраЗенека (AstraZeneca) и Эбботт Лэбораториз (Abbott Laboratories).
«Опыт нашей работы с «Основами законодательства» показывает, что только всем миром, когда есть общая идея, когда есть общие предложения, - тогда мы можем сделать многое.
Профилактика заболевания лучше, эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение. Это давно и всем хорошо известно. К сожалению, в нашем обществе сложился устойчивый стереотип: в том, что люди болеют, виноваты врачи. На самом деле мы наоборот стараемся, чтобы они не болели. Но для этого в стране необходимо создать целую индустрию здоровья, которая должна функционировать как на государственном, так и на частном уровне, с активным вовлечением в этот процесс представителей всего общества.Сегодня, когда речь идет о модернизации здравоохранения, надо понимать, что самая большая реформа впереди. Мы не должны только модернизировать здания и начинять их высокотехнологичной техникой, но и изменять отношение профессионала к своему делу, когда он поймет, что от каждого врача зависит, как система будет развиваться тактически и стратегически», - комментирует Сергей Дорофеев, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья, к.м.н., Заслуженный врач Российской Федерации.
Во Владивостоке проект будет реализован в несколько этапов. 26 апреля пройдет научная конференция врачей-кардиологов, эндокринологов, терапевтов, посвященная вопросам ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Приморском крае, с участием Сергея Дорофеева, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья; Ирины Чазовой, Президента Российского медицинского общества по артериальной гипертонии; Ольги Остроумовой, Вице-президента Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии и Олега Бубнова, директора департамента здравоохранения Приморского края. Также в этот день будет проведен бесплатный скрининг на 5 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: общий уровень холестерина в крови (ХС), уровень глюкозы, масса тела (ИМТ), объем талии и артериальное давление.
DVKAPITAL.Ru, Владивосток.
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