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24 Апреля 2014, 23:47 | Регион сегодня
Зимняя "Пятнистая семейка-2" выйдет на экраны после майских праздников
В Приморье создатели нашумевшего сериала о реальной жизни реальных леопардов "Пятнистая семейка" приступили к работе над его продолжением. В этот раз на глазах у зрителей герои фильма пройдут суровые испытания зимой.
Напомним, что в ноябре ушедшего года, когда выяснилось, что леопардесса Кедровка снова родила троих котят (а тройня для дальневосточного леопарда – большая редкость), стартовал новый совместный проект ФГБУ «Земля леопарда» и Амурского филиала WWF России. На основе данных видеомониторинга было создано 8 серий уникального фильма о пятнистых кошках, сообщили "дальенвосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Благодаря десяти автоматическим камерам, правильно размещенным специалистами национального парка «Земля леопарда» в нужное время и в нужном месте, впервые было получено свыше 70 часов уникального видеоматериала о жизни многодетной леопардовой семьи. А затем эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) потратили больше месяца на то, чтобы совместить кадры, снятые разными камерами в одни и те же мгновения, и сложить из этих «пазлов» общую картину происходящего.
В результате люди стали свидетелями первых шагов, первых радостей и первых неприятностей юных леопардят. Сотни тысяч россиян и зарубежных телезрителей переживали за дальнейшую судьбу котенка, который поранил лапу и желали ему скорейшего выздоровления.
Видеомониторинг продолжался в зимние месяцы. И теперь настала пора проанализировать новую порцию уникальных материалов, полученных в самый трудный для дальневосточных леопардов период. Ведь легкодоступная добыча – неторопливые барсуки и енотовидные собаки - залегают в спячку. Поэтому леопардам приходится охотиться на быстрых пятнистых оленей и косуль.
«За прошедшую неделю я внимательнейшим образом отсмотрел свыше сотни часов видеозаписей. Пришлось забыть про сон. Впечатлений – море, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, кинорежиссер Василий Солкин. - Смею вас уверить, что и зрители получат не меньше сюрпризов и совершат не меньше открытий, чем при просмотре первой, осенней «Семейки». А вот больше я никаких секретов не выдам до выхода в свет сериала, сколько меня ни пытайте. Ждать осталось недолго. Полагаю, что после майских праздников первые серии «Пятнистой семейки-2» выйдут на экраны и не разочаруют поклонников лесного реалити шоу».
Создатели шоу вновь намерены показать зрителям уникальные кадры, которых до этого не видел ни один житель планеты Земля. По признанию директора ФГБУ «Земля леопарда» Андрея Бородина, сериал о дальневосточных леопардах стал прекрасным способом рассказать об этих редких хищниках всему миру.
«Даже некоторые жители Приморья не знали о существовании в своем крае столь редкого и красивого зверя. Теперь дальневосточный леопард стал «ближе», это уже создает определенную ответственность за его жизнь и меняет отношение к природе края в целом»,- говорит Андрей Бородин.
До выхода в свет «Пятнистой семейки» жизнь осторожных дальневосточных леопардов была под завесой тайны даже для тех, что посвятил их изучению свою жизнь и защитил на эту тему диссертации. Теперь реальная жизнь реальной многодетной семьи леопардов вновь предстанет перед зрителями без прикрас и спецэффектов.
А в это время специалисты ФГБУ «Земля леопарда» снова настраивают свое «шпионское оборудование». Автоматические видеокамеры продолжают срабатывать. Значит, не за горами работа над следующей историей семьи леопардов - в весенний период.
На фото: Леопардесса Кедровка с котенком. Автор фото – Геннадий Юсин /.ФГБУ «Земля леопарда».
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Loading...RedTram
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