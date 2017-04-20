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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке на ВЭФ презентуют комплексные планы развития дальневосточных регионов
Об этом на совещании с регионами сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
По его словам, под презентацию госпрограмм и комплексных планов запланированы две тематические сессии ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября с.г. Планируется, что отраслевые министерства представят участникам форума «дальневосточные» разделы, которые были сформированы с учетом опережающего развития Дальнего Востока.
«Мы хотим, в том числе, обсудить и объем выделяемых средств на дальневосточные регионы. Сейчас по 27 программам, где должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, до 2020 года запланировано 642 млрд рублей. Этого явно недостаточно», – прокомментировал А. Ниязметов.
Кроме того, еще одна сессия будет посвящена разработке «дальневосточных разделов» в планах развития и инвестиционных программах госкомпаний. Речь идет о таких компаниях как ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «НК «Роснефть» и т.д.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки, и стыкует это с тем, что необходимо региону».
«Дальневосточные разделы» госпрограмм, госкомпаний и комплексные планы развития дальневосточных регионов станут важнейшей частью государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2016 году ВЭФ собрал 4600 представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Оператор ВЭФ 2017– Фонд «Росконгресс»–крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.
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