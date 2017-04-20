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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 110 тысяч иностранцев посетили Приморcкий край в 2017 году
С января по март в Приморский край въехало почти 111 тысяч граждан из-за рубежа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на треть.
Как сообщили в краевом департаменте туризма, наиболее привлекательным регион традиционно стал для граждан Китая и Южной Кореи.
«За первые три месяца этого года мы приняли уже около 79 тысяч гостей из Поднебесной, это на 36% больше, чем в первом квартале 2016 года, а также почти 10 тысяч граждан из Республики Корея, здесь рост турпотока составил 70%», – рассказал директор департамента Константин Шестаков.
Глава ведомства также отметил, что повысился интерес японцев к Приморью. Количество граждан из Страны Восходящего Солнца, посетивших регион, увеличилось на 15% и превысило 1200 человек.
«На прошедшем недавно в Японии Саммите губернаторов Северо-Восточной Азии четырьмя российскими и японскими компаниями был заключен Меморандум о содействии японским гражданам в посещении Приморского края и обеспечении для них интересной туристической программы. Уверен, что этот шаг позволит интенсифицировать интерес к нашему краю», – подчеркнул Константин Шестаков.
Продолжил расти и турпоток из европейских стран. С января по март почти в два раза увеличилось количество гостей, прибывших в Приморье из Франции.
«В целом по итогам первого квартала поток иностранных граждан вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил глава ведомства.
Отметим, Приморье традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по объему турпотока, забирая более 70% от общего объема. Регион выступил инициатором создания нового бренда «Восточное кольцо России», объединив 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Край выступает в роли транспортного и туристского хаба, аккумулирующего и распределяющего туристские потоки по другим российским территориям.
Напомним, по итогам прошлого года Приморье посетило почти 570 тысяч иностранных туристов. По сравнению с 2015 годом объем потока из-за рубежа вырос почти на треть.
«За последние годы в Приморье созданы новые объекты туристского показа, крупные туристские комплексы, кластеры и событийные мероприятия, появились новые маршруты, повышается уровень сервиса: размещаются знаки туристской навигации, создаются парковки для экскурсионных автобусов, расширилась сеть международных чартерных и регулярных авиаперевозок. Ведется активная работа по продвижению региона на стратегически важных рынках. Растет и значимость региона в контексте восточного вектора развития России, Приморье стало площадкой для проведения второго международного форума президентского уровня – Восточного экономического, на который съезжаются десятки делегаций со всего мира. Соответственно, растет и популярность региона с точки зрения туризма», – отметил Константин Шестаков.
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