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24 Апреля 2018, 14:08 | Регион сегодня |

Еще пять японских компаний планируют развитие своего бизнеса во Владивостоке

Третье представительство японской бизнес-ассоциации JETRO могут открыть во Владивостоке

Глава Владивостока предложил японской организации по развитию внешней торговли открыть представительство во Владивостоке. Об этом Виталий Веркеенко заявил на встрече с руководством  JETRO в ходе рабочей поездки в Японию 19-20 апреля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

В Страну восходящего солнца глава отправился по приглашению JETRO. Эта организация была создана правительством Японии для содействия развитию торгово-экономических отношений со странами мира и объединяет сотни предприятий среднего и крупного бизнеса. Во встрече с владивостокской делегацией принимали участие представители департамента, ответственного за развитие бизнеса с Россией, и исполнительный вице-президент JETRO господин Ирино.

Японская сторона подчеркнула, что поддерживает развитие японских предприятий во Владивостоке, предоставляя информацию об инвестиционных проектах, реализуемых в столице Приморского края.

«Есть уже несколько  историй успеха японского бизнеса во Владивостоке. В ближайшее время еще пять японских компаний  планируют развитие  своего бизнеса во Владивостоке. Этот город имеет большой потенциал для развития российско-японского сотрудничества, но используется этот ресурс пока недостаточно», - отметили представители JETRO на встрече.

Глава Владивостока предложил партнерам создать отдельную программу по продвижению Владивостока в Японии.

«Владивосток занимает особое место в развитии российско-японских отношений. Это город президентского внимания, причем не только в России, но и в Стране восходящего солнца, ведь активизация нашего сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину совместно превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город. Я разделяю концепцию мастер-плана Владивостока, подготовленного японскими специалистами, признанными мировыми экспертами в сфере организации городского пространства. И мы приложим все усилия для воплощения предложенных решений в жизнь. Надеюсь на активное участие в этом японских партнеров», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Как отметили представители JETRO, они уже работают в этом направлении: организацией создан специальный журнал о Владивостоке и Хабаровске, где подробно рассказывается о ближайших к Японии крупных российских городах, и JETRO продолжит эту работу. Для этого японским партнерам будет предоставлена вся необходимая информация об условиях ведения бизнеса в России и инвестиционных  возможностях, реализуемых во Владивостоке. В ходе встречи стороны договорились провести при поддержке JETRO ряд  круглых столов и видеоконференций, а также организовать подробные презентации Владивостока для всех заинтересованных  японских бизнесменов.

Кроме того, глава Владивостока предложил JETRO открыть представительство организации во Владивостоке.

«Сегодня офисы японской организации по развитию внешней торговли работают в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывая близость Владивостока и давние, тесные связи, логично и справедливо было бы открыть представительство JETROв столице Приморья. Убежден, что это укрепит и ускорит наше сотрудничество», - заявил Виталий Веркеенко.

Японская сторона согласилась с таким предложением и пообещала рассмотреть возможность открытия представительства во Владивостоке.

Отметим, что японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) создана правительством Японии в 1958 году для развития экспорта для восстановления послевоенной экономики страны. Но уже в 1980-х годов JETRO начала содействовать импорту в Японию и продолжает решать эту задачу. JETRO имеет 73 представительства в 55 странах мира.

Основными видами деятельности JETRO являются: стимулирование прямых иностранных инвестиций в Японию, содействие развитию мировой торговли и бизнеса, содействие развитию бизнеса и экономики в развивающихся странах, проведение исследований, подготовка обзоров, в том числе, о результатах международных симпозиумов.

Напомним, на прошлой неделе глава Владивостока Виталий Веркеенко совершил рабочую поездку в Китайскую Народную Республику и Японию. По приглашению Банка Китая делегация Владивостока впервые приняла участие в XXII Международной ярмарке торгово-промышленных предприятий в сфере трансграничных инвестиций и торговли,  а также встретилась с руководством города Чжэнчжоу. Затем глава Владивостока провел ряд деловых переговоров в Стране восходящего солнца по приглашению правительственной организации по развитию внешней торговли JETRO.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Япония  торговля  Веркеенко  АТР  россия  бизнес 


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Комментарии
  • Иван19:01, 24.04.2018

    Давай, давай ! Трудись Виталик. Затаскивай сюда инвесторов
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