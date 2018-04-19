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Началось зрительское интернет-голосование в фотоконкурсе "Посмотри на Владивосток"
На lookatvladivostok.ru продолжается зрительское голосование — до 1 мая каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившиеся снимки. Напомним, что 1921 фотографию отправили на фотоконкурс жители и гости приморской столицы. Принимались работы, сделанные во Владивостоке в 2017-м году, в номинациях «Архитектура», «События», «Повседневность», «Море», «Порт», «Учителя» и «Азиатский акцент».
После окончания зрительского голосования станут известны итоги работы экспертного жюри —16-ти российских и зарубежных профессионалов. Среди них: искусствовед Наталия Толстая (Москва), фотограф Рольф Гобитс (Великобритания), арт-критик Александр Лобычев (Владивосток), фотограф и автор проекта «Русс Пресс Фото» Василий Прудников (Москва), фотохудожник Михаил Павин (Владивосток), писатель Василий Авченко (Владивосток), основатель музея «Артэтаж» Александр Городний (Владивосток), переводчик и редактор Шаши Мартынова (Москва), фотограф Сергей Хоровиц (Германия).
Жюри выберет 158 снимков, которые войдут в фотоальбом ко дню рождения Владивостока — 2 июля городу исполнится 158 лет. 1 июля пройдет награждение победителей и презентация фотоальбома, а также открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток 2017» в музее современного искусства «Артэтаж».
Досье "Дальневосточного капитала": «Посмотри на Владивосток» (Look At Vladivostok) — ежегодный фотоконкурс Владивостока, посвященный столице Приморья. Он проходит с 2013 года, привлекая к участию профессиональных фотографов и любителей, неравнодушных к городу. На конкурс ежегодно присылают от 1000 до 2 500 фотографий. Их оценивает интернациональное жюри из мастеров фотографии, арт-критиков и искусствоведов, писателей и журналистов. Снимки победителей проекта входят в фонд современной фотографии Владивостока, который формирует музей имени Арсеньева. Уже вышло пять фотоальбомов о жизни города в 2012-2016 годах.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток 2017»
Журнал "Дальневосточный капитал"
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