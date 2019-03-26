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Компания "СиПи Фудз Таиланд" намерена инвестировать в сельское хозяйство Приморья
Врио вице-губернатора Приморского края Александр Костенко обсудил с руководством компании «СиПи Фудз» перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере сельского хозяйства во вторник, 23 апреля.
Вице-президент компании «СиПи Фудз Таиланд» Павалит Уа-Аморнванит отметил, что основная цель визита на Дальний Восток – собрать информацию о наиболее перспективных направлениях в области сельского хозяйства.
«Наша компания является одним из крупнейших производителей в мире. Мы наиболее конкурентоспособны в производстве птицы, бройлеров и в свиноводстве. Цель нашего визита – понять, в какую из этих отраслей в Приморском крае можно инвестировать. При этом мы ориентированы не только на местный рынок, но и на экспорт», – сказал он.
По словам Александра Костенко, сейчас рынок птицеводства в Приморье открыт.
«В крае производится только четверть мяса птицы от необходимых объемов», – подчеркнул Александр Костенко.
Также заместитель главы региона предложил партнерам рассмотреть возможность инвестировать в производство сахара и молочное животноводство.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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