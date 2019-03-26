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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Апреля, 05:52 |
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Приз зрительских симпатий фотоконкурса LookAtVladivostok.ART определит интернет-голосование
До 1 мая на сайте www.LookAtVladivostok.ART можно увидеть все 1 107 конкурсных фотографий проекта «Посмотри на Владивосток *2018» и проголосовать за самые понравившиеся.
Накануне дня рождения города состоится торжественная церемония проекта с презентацией нового фотоальбома, а в Музее современного искусства «АртЭтаж» откроется традиционная выставка «Посмотри на Владивосток».
Фотографии 2018 года собраны по семи номинациям: «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Дом моего детства», «Труженики моря», «Человек читающий». Проголосовать вы можете за любое количество понравившихся вам фотографий.
В настоящий момент формируется рейтинг лучших фотографий Владивостока образца 2018 года по итогам голосования жюри, в составе которого фотографы и художники, арт-критики и искусствоведы, историки и журналисты, архитектор и предприниматели.
Наряду с экспертным голосованием организаторам конкурса «Посмотри на Владивосток *2018» интересен и взгляд жителей и гостей Владивостока. Приглашаем всех к выбору фотографии на приз зрительских симпатий!
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер фотоконкурса «Посмотри на Владивосток *2018» (LookAtVladivostok.ART)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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