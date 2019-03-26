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Губернатор Приморья встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока
На площадке перед железнодорожным вокзалом его встретил почетный караул, поприветствовали Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Бронепоезд лидера КНДР прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в 18.00. Почетный караул исполнил гимн Корейской Народно-Демократической Республики и России, после чего Ким Чен Ын пожал руку присутствующим представителям принимающей стороны.
Напомним, утром бронепоезд лидера КНДР остановился на станции Хасан. Здесь Ким Чен Ына встретили хлебом-солью, после чего стороны провели короткую встречу.
Добавим, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоятся в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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