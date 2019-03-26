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24 Апреля 2019, 19:00 | Регион сегодня

Губернатор Приморья встретил Ким Чен Ына в столице Дальнего Востока

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл в среду, 24 апреля, во Владивосток

На площадке перед железнодорожным вокзалом его встретил почетный караул, поприветствовали Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.

Бронепоезд лидера КНДР прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в 18.00. Почетный караул исполнил гимн Корейской Народно-Демократической Республики и России, после чего Ким Чен Ын пожал руку присутствующим представителям принимающей стороны.

Напомним, утром бронепоезд лидера КНДР остановился на станции Хасан. Здесь Ким Чен Ына встретили хлебом-солью, после чего стороны провели короткую встречу.

Добавим, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран состоятся в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Ким Чен Ын  Кожемяко 


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