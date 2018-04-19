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В Приморье подсчитали морской урожай
В Приморском крае в первом квартале на приморских предприятиях аквакультуры выращено почти 2500 тонн гребешка, сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сообщили журралу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 234 рыбоводных участка. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.
«В первом квартале выращено более 5,5 тысяч тонн продукции, в том числе – 2456 тонн гребешка, 1827 тонн трепанга, почти 330 тонн мидий, 810 тонн ламинарии и 112 тонн устриц», – сообщили в ведомстве.
В настоящее время в Приморском крае действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков – более 58 тысяч гектаров.
Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что на этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллионов рублей.
«Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники», – добавил заместитель главы региона.
Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – обозначил Андрей Тарасенко.
Фото – Игорь Новиков
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