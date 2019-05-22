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24 Мая 2019, 13:38 | Регион сегодня |

Приморье надеется на Бохай и чжурчжэней

Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней

Развитие туристической отрасли Дальнего Востока обсудили на региональной сессии пятого ВЭФ, которая состоялась в рамках Тихоокеанского туристического форума в пятницу, 24 мая, на острове Русском. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, мэр Пусана О Го Дон, представители турбизнеса и авиакомпаний.

Глава Приморья обозначил основные задачи, которые ставятся перед регионом на ближайшие пять лет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

«Мы заинтересованы в стабильном росте авиаперевозок и привлечении новых авиакомпаний в Приморье.  По итогам прошлого года международный авиационный поток превысил 1 миллион человек, а за первые 4 месяца 2019 года вырос на 37%.  К 2024 году этот показатель должен достигнуть 5 миллионов человек. Для этого мы направили ходатайство Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением о реконструкции второй посадочной полосы аэропорта Кневичи. Помимо этого, мы выступаем за позицию открытого неба и присвоения Владивостоку статуса города, ограничения на полеты в который полностью отсутствуют», – заявил он.

В ближайшие годы Олег Кожемяко предложил разработать новые туристические маршруты, которые были бы интересны соседям из азиатских стран.

«У Приморья есть большой потенциал, который сейчас хранится в музеях. Речь идет об истории региона. С 6 по 9 века здесь существовало Бохайское государство, с 10 по 12 века была эпоха джурчжэней. Это интересно нашим соседям, и разработка таких туристических маршрутов даст импульс для развития туризма», – отметил глава региона.

Еще один важнейший шаг для повышения турпотенциала – увеличение безвизового режима в регионы ДФО до 14 дней.

«Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов», – заявил губернатор Приморья.

Глава Ростуризма поддержала идею главы региона, подчеркнув, что развитию туристического потенциала ДФО сейчас уделяется большое внимание руководства страны.

«Будем помогать в вопросах либерализации визового режима. Мы движемся к тому, чтобы электронная виза быстрее заработала на территории всей страны», – подчеркнула она.

Олег Кожемяко добавил, что при стабильном росте ежегодного турпотока необходимо создавать условия, соответствующие международному уровню. «Нужно улучшить условия транспортных компаний, чтобы маршрутная сеть транслировалась на иностранных языках, а остановки сопровождались туристическими схемами», – отметил он.

Напомним, пятый Тихоокеанский туристский форум проходит в Приморье с 22 по 26 мая. С 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз могут посетить туристскую выставку (PITE). В этом году помимо стендов дальневосточных регионов на ней можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, впервые будут представлены ЮАР и остров Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: туризм  Тихоокеанский туристический форум 


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