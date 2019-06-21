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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Июня, 20:47 |
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Более 1,5 тысячи приморских предпринимателей уже воспользовались услугами центра "Мой бизнес"
В режиме "одного окна" они могут узнать обо всех региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение. Услугами центра уже воспользовались 1 575 предпринимателей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как отметили в департаменте экономики Приморского края, центр "Мой бизнес" оказывает информационно-консультационную поддержку, проводит образовательные бизнес-тренинги и семинары. Получить услугу новой структуры могут как действующие предприниматели, так и новички.
"С начала года в центре получили поддержку 1 575 предпринимателей и 308 человек, заинтересованных в открытии собственного дела. Воспользоваться мерами поддержки можно как во Владивостоке на Тигровой, 7, так и в представительствах центра по краю – в Уссурийске, Находке, Арсеньеве. До конца года планируется открытие филиалов в Дальнегорске, Спасске-Дальнем, Артеме и Лесозаводске", – подчеркнули специалисты.
В центре "Мой бизнес" предприниматели могут обратиться в Гарантийный фонд Приморского края, который предоставляет поручительства по кредитным договорам и таким образом помогает предпринимателям оформить банковские кредиты. Специалисты краевого Центра поддержки экспорта помогают приморским производителям продвинуть свою продукцию на международные рынки и найти иностранных партнеров.
Центр поддержки предпринимательства бесплатно предоставляет консультации, организует семинары, мастер-классы и тренинги, которые по своему содержанию не уступают дорогостоящим коммерческим курсам для бизнес-аудитории. Центр инноваций социальной сферы помогает в реализации социально-ориентированного бизнеса. Специалисты Регионального центра инжиниринга оказывают поддержку в подборе и внедрении современных технологий для модернизации производства. Инвестиционное агентство обеспечит сопровождение инвестиционных проектов. Также в центре предприниматели могут заполнить первичную заявку Микрокредитной компании Приморского края для получения займа на льготных условиях – всего под 7,75% годовых, а по программе "Моногород" – под 3,87%.
Напомним, что главный офис краевого центра "Мой бизнес" был открыт во Владивостоке по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко при поддержке Минэкономразвития России. Узнать обо всех действующих мерах поддержки и направить заявку на их получение можно на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.
Развитие сети "единых окон" для бизнеса – одно из ключевых мероприятий в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Вопросу создания благоприятного климата для предпринимательской деятельности на территории страны уделил внимание в ходе "Прямой линии" 20 июня Президент России Владимир Путин.
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