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Еще восемь пляжей получили официальное разрешение для купания в Приморье
Официально для купания разрешены 15 пляжей во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Ханкайском районе. Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку на безопасность и освидетельствование 15 пляжей:
Во Владивостоке:
– пляж Санаторий «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);
В Артеме:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);
– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);
В Большом Камне:
– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
В Ханкайском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск).
Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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