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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Июня, 20:47 |
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Во Владивостоке район "Дальпресса" встал в пробку со всех сторон
Ремонтные работы выполняет компания «ДГК». Ограничения по движению и парковке автотранспорта были введены на участке дороги от дома № 9 до дома № 15 на улице Хабаровской сегодня в полночь и продлятся до 23:59 1 августа. Здесь установлены дорожные знаки, указывающие автомобилистам о направлении движения.
Также на Хабаровской специалисты «Владивостокское предприятие электрических сетей» ведут работу по переносу опор освещения - их уберут с пешеходных зон. После этого для пешеходов будет оборудован новый удобный тротуар.
Напомним, за короткий летний период, до наступления холодов, компаниям АО «ДГК» совместно с МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и КГУП «Примтеплоэнерго» предстоит подготовить к отопительному сезону более трёх тысяч многоквартирных домов города, капитально отремонтировать километры ветхих тепловых сетей. Большой объём запланированных ремонтных работ связан с высоким износом теплоснабжающего трубопровода. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %. При этом энергетики делают всё, чтобы сократить время ремонтных работ.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото из архива
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