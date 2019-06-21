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За муниципальную собственность будет отвечать первый заместитель главы Владивостока
На должность первого заместителя главы администрации Владивостока назначена Наталья Соколова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сегодня, 24 июня, к обязанностям первого заместителя главы администрации Владивостока приступила Наталья Соколова.
Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Наталья Соколова будет курировать следующие направления: правовое управление, управление муниципальной собственности, управление по работе с обращениями граждан и административно-территориальное управление Ленинского района.
Досье "Дальневосточного капитала": Наталья Сергеевна Соколова окончила в 1996 году Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начинала со службы в органах внутренних дел в г. Хабаровске, затем работала в налоговой инспекции Надеждинского района. С 2000-го по 2012 год трудилась на различных должностях в органах прокуратуры Приморского края – от помощника прокурора Надеждинского района до заместителя прокурора города Владивостока. С 2012 по 2016 занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края. С 2016 по 2019 – директор «Юридического агентства «Надежда». С апреля 2019 являлась референтом администрации города Владивостока. С 2018 г. преподает в Юридической школе ДВФУ.
Анастасия Котлярова (фото)
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