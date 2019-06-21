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Во Владивостоке открыли теплицу для выращивания клубники по японским технологиям
На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открыта экспериментальная теплица по выращиванию клубники.
Это первый этап проекта, реализуемого ДВФУ, Токийским сельскохозяйственным университетом (Nodai), ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация» и группой компаний «Хитачи» (Hitachi) при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В торжественной церемонии открытия инновационного комплекса приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано, представительный директор и президент Hitachi Triple Win Corp. Масами Айсима, Генеральный консул Японии во Владивостоке Коичиро Накамура, а также представители профессорско-преподавательского состава обоих вузов, российских и японских компаний.
«Именно здесь, в стенах ДВФУ, лидеры наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о совместном приложении усилий для развития Дальнего Востока России. Реализация проекта — один из шагов на пути к выполнению поставленной задачи. Перед нами — опытный образец, в котором сочетаются наука и знаменитое японское качество, однако совсем скоро в Приморье построят еще 3 000 квадратных метров таких теплиц», — подчеркнул Никита Анисимов.
«Комплекс, который мы открываем сегодня — первый совместный опыт наших университетов, но будут и другие проекты, благодаря которым сможем выращивать разные плодово-ягодные и овощные культуры в условиях дальневосточного климата», — отметил ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано.
«В создании теплицы были задействованы университеты, компании, приглашенные специалисты из самых разных сфер деятельности. Проделана большая работа, и я рад, что сегодня мы можем приступить к выращиванию ягоды по японским технологиям», — заявил представительный директор и президент Hitachi Triple Win Corp. Масами Айсима.
По мнению Генерального консула Японии во Владивостоке Коичиро Накамуры, проект ДВФУ и Токийский сельскохозяйственный университет имеет большое значение для укрепления и развития сотрудничества между Россией и Японией.
Технологии, которые использованы для создания тепличного комплекса, уникальны как для России, так и для Японии. Легкая, но очень прочная конструкция сможет защитить растения даже зимой — во время сильных ветров и снегопадов внутри будет поддерживаться климат, необходимый для выращивания и созревания клубники.
К работе в теплице привлекут студентов ДВФУ и Токийского сельскохозяйственного университета под руководством педагогов и опытных экспертов из обоих вузов. В дальнейшем планируется также строительство питомника, тепличного производства плодово-ягодных культур, в частности салата и томатов, хранилища для готовой продукции. Товар будет реализовываться как на территории Дальневосточного федерального округа, так и экспортироваться в Японию.
На втором этапе реализации проекта планируется построить питомник и тепличное производство плодово-ягодных культур (клубника, салат, томаты и т.д.) на площади 2 500 кв. м, а также построить хранилище для готовой продукции. Продукция будет как реализовываться на территории ДФО, так и экспортироваться в Японию. Компания готова продавать саженцы клубники дальневосточникам.
«Агентство оказывает организационную и методологическую поддержку инвестору. В рамках первого этапа реализации проекта инвестор просит поддержку в части содействия при ввозе саженцев растений, необходимых удобрений и оборудования. В рамках второго этапа необходимо содействие в получении действующих на территории ДФО мер господдержки», – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Напомним, протокол намерений о создании экспериментальной теплицы ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано подписали в декабре 2018 года. Стороны договорились, что исследователи двух стран определят, насколько японские технологии эффективны для выращивания ягод и овощей в дальневосточных регионах. Готовый проект был представлен в марте 2019 года на Дне иностранного инвестора вол Владивостоке.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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