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24 Июня 2019, 20:33 | Регион сегодня

Во Владивостоке открыли теплицу для выращивания клубники по японским технологиям

В Приморье намерены построить еще 3 000 квадратных метров таких теплиц

На площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) открыта экспериментальная теплица по выращиванию клубники.

Это первый этап проекта, реализуемого ДВФУ, Токийским сельскохозяйственным университетом (Nodai), ООО «Евро-Азиатский Торговый Дом «Инновация» и группой компаний «Хитачи» (Hitachi) при содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В торжественной церемонии открытия инновационного комплекса приняли участие ректор ДВФУ Никита Анисимов, ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано, представительный директор и президент Hitachi Triple Win Corp. Масами Айсима, Генеральный консул Японии во Владивостоке Коичиро Накамура, а также представители профессорско-преподавательского состава обоих вузов, российских и японских компаний.

«Именно здесь, в стенах ДВФУ, лидеры наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о совместном приложении усилий для развития Дальнего Востока России. Реализация проекта — один из шагов на пути к выполнению поставленной задачи. Перед нами — опытный образец, в котором сочетаются наука и знаменитое японское качество, однако совсем скоро в Приморье построят еще 3 000 квадратных метров таких теплиц», — подчеркнул Никита Анисимов.

«Комплекс, который мы открываем сегодня — первый совместный опыт наших университетов, но будут и другие проекты, благодаря которым сможем выращивать разные плодово-ягодные и овощные культуры в условиях дальневосточного климата», — отметил ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано.

«В создании теплицы были задействованы университеты, компании, приглашенные специалисты из самых разных сфер деятельности. Проделана большая работа, и я рад, что сегодня мы можем приступить к выращиванию ягоды по японским технологиям», — заявил представительный директор и президент Hitachi Triple Win Corp. Масами Айсима.

По мнению Генерального консула Японии во Владивостоке Коичиро Накамуры, проект ДВФУ и Токийский сельскохозяйственный университет имеет большое значение для укрепления и развития сотрудничества между Россией и Японией.

Технологии, которые использованы для создания тепличного комплекса, уникальны как для России, так и для Японии. Легкая, но очень прочная конструкция сможет защитить растения даже зимой — во время сильных ветров и снегопадов внутри будет поддерживаться климат, необходимый для выращивания и созревания клубники.

К работе в теплице привлекут студентов ДВФУ и Токийского сельскохозяйственного университета под руководством педагогов и опытных экспертов из обоих вузов. В дальнейшем планируется также строительство питомника, тепличного производства плодово-ягодных культур, в частности салата и томатов, хранилища для готовой продукции. Товар будет реализовываться как на территории Дальневосточного федерального округа, так и экспортироваться в Японию.

На втором этапе реализации проекта планируется построить питомник и тепличное производство плодово-ягодных культур (клубника, салат, томаты и т.д.) на площади 2 500 кв. м, а также построить хранилище для готовой продукции. Продукция будет как реализовываться на территории ДФО, так и экспортироваться в Японию. Компания готова продавать саженцы клубники дальневосточникам. 

«Агентство оказывает организационную и методологическую поддержку инвестору. В рамках первого этапа реализации проекта инвестор просит поддержку в части содействия при ввозе саженцев растений, необходимых удобрений и оборудования. В рамках второго этапа необходимо содействие в получении действующих на территории ДФО мер господдержки», – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Напомним, протокол намерений о создании экспериментальной теплицы ректор ДВФУ Никита Анисимов и ректор Токийского сельскохозяйственного университета Кацуми Такано подписали в декабре 2018 года. Стороны договорились, что исследователи двух стран определят, насколько японские технологии эффективны для выращивания ягод и овощей в дальневосточных регионах. Готовый проект был представлен в марте 2019 года на Дне иностранного инвестора вол Владивостоке.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДВФУ  теплицы 


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