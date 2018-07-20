Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 24 Августа, 14:36 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
24.08 |
Алмазные "короли" летят во Владивосток
24.08 |
Резидент ТОР "Камчатка" завершает строительство завода по переработке минтая
24.08 |
На "Улице Дальнего Востока" "разместят" Шантарские острова, петроглифы Сикачи-Аляна и Амурский мост
23.08 |
На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
23.08 |
На "Край света" прилетели члены жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Августа 2018, 09:00 | Регион сегодня

На "Улице Дальнего Востока" "разместят" Шантарские острова, петроглифы Сикачи-Аляна и Амурский мост

Экспозиции регионов ДФО готовятся к Восточному экономическому форуму

Экспозиция Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» будет готова к 1 сентября. Губернатор Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки во Владивосток проверил ход работ по подготовке павильона Хабаровского края к выставке «Улица Дальнего Востока». Экспозиции регионов ДФО готовятся к Восточному экономическому форуму, который пройдет 11-13 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительства Хабаровского края.

Монтаж павильона в целом идет по графику. Вячеслав Шпорт попросил подрядчика ускорить работы и сдать объект 1 сентября.

«Мы договорились сдвинуть на несколько дней сроки сдачи и завершить все строительно-монтажные работы до 1 сентября. Это нужно для того, чтобы оперативно начать внутри установку выставочного и мультимедийного оборудования. Мы должны как можно скорее увидеть общую картину и если надо - внести корректировки. Наша задача – ярко и интересно представить гостям форума туристические и инвестиционные возможности Хабаровского края», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Внутри выставочного павильона, выполненного в виде самолета, разместится уникальная интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край». С помощью современных мультимедийных технологий гости смогут отправиться в путешествие по региону. Они заглянут в цех по производству самолетов, пройдут по Хабаровску, посетят Шантарские острова, увидят петроглифы Сикачи-Аляна, Амурский мост и другие уникальные объекты.

Еще одна масштабная инсталляция будет посвящена Комсомольску-на-Амуре: в интерактивном приложении отразятся основные объекты инфраструктуры города, возводимые в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития.

Совместно с ПАО «Компания «Сухой» в павильоне будет представлен арт-объект «Рабочее место авиастроителя», где каждый посетитель сможет сам изготовить памятные сувениры в виде самолета по заводской технологии. Кроме того, как и в прошлом году, гостям предложат виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi Superjet 100.

Благодаря инновационной системе прожекторного освещения экспозицию Хабаровского края будет хорошо видно даже из Владивостока.

По итогам прошлого года павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» был признан лучшим.

Напомним, что накануне готовность кампуса ДВФУ и региональных экспозиций проверил вице-премьер Юрий Трутнев. В корпусах университета уже начинаются работы по монтажу стендов и выставок. В этом году на форуме запланированы более 50 деловых мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы по четырем основным направлениям. На набережной также идут масштабные работы. Часть дальневосточных регионов возводит павильоны «с нуля», некоторые субъекты обновляет прошлогодние конструкции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Улица Дальнего Востока 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика