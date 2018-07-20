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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 18:28 |
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Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
Представительство ведущего мирового производителя драгоценных камней индийской корпорации KGK Group, резидент Свободного порта Владивосток, объявляет второй набор на прохождение краткосрочного курса обучения по специальности «Огранщик алмазов в бриллианты» с гарантируемым трудоустройством во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Огранщик алмазов в бриллианты занимается оснасткой и полировкой алмазных полуфабрикатов под бриллианты различной формы огранки для устранения природных пороков этого драгоценного камня. Такие личностные качества, как терпеливость, усидчивость, наблюдательность, ответственность, аккуратность, креативность и склонность к ручному труду необходимы для получения профессиональных навыков в обработке алмазов. Важными условиями приема на обучение и последующее трудоустройство в компанию являются склонность кандидата к математике, геометрии и монотонной работе.
Компания «КГК ДВ» активно сотрудничает с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Уже в 2017 году компания создала во Владивостоке около 250 новых рабочих мест, а к 2020 году планирует увеличить их число до 500. Для того чтобы пройти отбор на курс «Огранщик алмазов в бриллианты», соискатели должны позвонить в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и пройти первый этап собеседования, ответив на ряд вопросов, которые помогут оценить соответствие базовым требованиям компании. Вторым этапом станет собеседование кандидатов с технологами «КГК ДВ» уже непосредственно на производстве, и в случае успеха - приём на обучение в г. Владивостоке.
«КГК ДВ» обеспечивает своим сотрудникам стабильную заработную плату, полный социальный пакет, возможности обучения и профессионального роста, корпоративные обеды, общежитие для иногородних и рабочее место в центе города Владивостока.
Обучение проводится в два этапа: теоретический курс проводится на базе Энергетического колледжа г. Владивосток с привлечением преподавателей из ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11» г. Москвы, единственной образовательной организации в России, где обучают специалистов по соответствующей специальности. Практический курс проводится непосредственно на предприятии в г. Владивостоке.
Телефоны специалиста Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке для прохождения собеседования: 239-09-99, +7 (968) 142-20-23.
За вакансиями «КГК ДВ» можно следить в сообществах «Работа на Дальнем Востоке» в следующих социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм.
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