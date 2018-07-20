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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Августа, 23:11 |
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1182 "звоночка" получила мэрия Владивостока от неравнодушных жителей за неделю
Как сообщают в управлении по работе с обращениями граждан, на номер 8-914-703-00-11 поступило 1 182 сообщения. По части из них гражданам были даны разъяснения, по другой – проведены оперативные мероприятия, а большинство вопросов направлены в работу специалистам профильных управлений.
«Многие вопросы помогают оперативно решать вопросы благоустройства города. Так, в понедельник утром граждане сообщали об упавших деревьях. Все сообщения сражу же направлялись ответственным лицам, на места выезжали мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», которые распиливали упавшие деревья, чтобы обеспечить проезд автотранспорта», - отмечают специалисты.
Большой процент обращений граждан – это вопросы законности установки торговых объектов, металлических гаражей и другого.
«Там, где есть официальные документы на установку нестационарных торговых объектов и деятельность ведётся законно, заявителям об этом сразу же сообщается. В большинстве же случаев подобные сообщения - это «звоночки». По указанным адресам выезжают специалисты, которые проводят проверки и выявляют самовольно установленные объекты», - добавляют в управлении.
Собственникам незаконных объектов выносится предписание о необходимости срочного демонтажа. Если такие работы не проводятся, то тогда к работе приступают сотрудники СГТ, которые демонтируют все самовольно установленные в городе объекты и вывозят их на площадку временного хранения.
Стоит напомнить, что во Владивостоке проходит реформа уличной торговли и оптимизация схемы размещения НТО. Незаконные торговые точки демонтируют, а работающие заставят исправно пополнять муниципальный бюджет и выполнять санитарные требования. Это делается для того, чтобы, получая от этого вида деятельности налоги, администрация города смогла дополнительно планировать и проводить ремонт дорог, благоустраивать городские пространства и делать приморскую столицу чище и краше.
Также на номер Whats App горожане сообщали на текущей неделе и о нарушениях в работе автобусов на маршрутах. Проведены проверки, по нескольким фактам перевозчикам за нарушение обязательств выписаны штрафы.
В своих сообщениях, однако, горожане не только жалуются на те или иные проблемы, но и высказывают предложения. Все они также направлены в профильные управления администрации города для дальнейшего решения и учета мнений.
Напомним, что сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание, или высказать свои предложения и идеи о том, как улучшить жизнь в городе, можно, отправив сообщение, фото или видео на номер 8-914-703-00-11.
Работа с обращениями граждан является одним из важных приоритетов деятельности администрации Владивостока. Главная задача, которую перед специалистами городской администрации ставит глава краевого центра Виталий Веркеенко, – помощь жителям. Важно не только выслушать людей, но и обязательно помочь решить волнующие их вопросы.
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