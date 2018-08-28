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24 Сентября 2018, 11:49 | Регион сегодня |
Около 800 тонн красной икры ушло на экспорт
Деликатес из Приморья отправился в КНР, Республику Корею и Японию
С 1 июля по 20 сентября в рамках лососевой путины Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии красной икры весом около 800 тонн и на рыбу лососевых пород общим весом более 70 тысяч тонн.
Как сообщил Антон Савченко, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте, по данным на 20 сентября, из Приморья и Сахалинской области на экспорт направлено 788,8 тонн красной икры (в 2017 году – 2692,9 тонны) и 71463,4 тонны горбуши, кеты, кижуча, чавычи и других лососевых (в 2017 году – 28446,9 тонн). Среди основных стран-эскпортёров - КНР, Республика Корея, Япония.
На все экспортные партии должностными лицами Россельхознадзора оформлены ветеринарные сопроводительные документы.
По результатам обследования экспортных партий, госинспекторами Россельхознадзора возбуждено два административных дела за нарушения, связанные с несоблюдением требований Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» в части хранения и перевозки поднадзорной продукции с нарушением температурного режима.
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Loading...RedTram
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