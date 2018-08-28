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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 13:15 |
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После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается домой
24 сентября сотрудника WWF России Павла Фоменко, пострадавшего от нападения амурского тигра, после очередной сложнейшей операции в Московской клинике выписали домой, и он возвращается в родной Владивосток, сообщили журналу " Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.
Напомним, в марте 2018 года в Приморье Павел находился в реабилитационном центре для тигров. На тот момент там содержались шесть тигров, в том числе и тигрица с тигрятами, которых готовили к вакцинации. Совершая обход, Павел проходил мимо этой тигрицы, и она, судя по всему, решила, что детям грозит опасность. Она напала на Павла (скорость тигра во время атаки около 80 км/час), и решётка не выдержала. Контакт был коротким, но зверь успел нанести удары в район головы и левого плеча.
К счастью, Павел выжил. Врачи в Приморье поставили его на ноги, и буквально через несколько дней после выписки он, невзирая на травмы, уже участвовал в оперировании раненой браконьерами тигрицы, доставленной в реабилитационный центр.
Проблема с решётками осталась, и под угрозой могут оказаться и другие люди. Мы организовали сбор средств на ремонт тигриных вольеров, чтобы обезопасить от полосатых хищников тех, кто желает им помочь. Вы тоже можете поддержать наш проект.
Мужество Павла было замечено на самом высоком уровне. 27 апреля на заседании попечительского совета Российского географического общества Владимир Путин оценил заслуги Павла в заповедном деле и пожелал ему скорейшего выздоровления.
В сентябре в одной из клиник Москвы Павлу успешно провели сложнейшую операцию по восстановлению повреждённых после встречи с тигрицей тканей лица.
«WWF России выражает искреннюю признательность и благодарность врачам, вернувшим нашего товарища в строй», – говорит Игорь Честин, директор WWF России.
Всей командой WWF России присоединяемся к словам Игоря Честина и выражаем благодарность врачам Диабу Хассану Мохамеду Али, д.м.н., и Цицино Михайловне Шургая, д.м.н.
Мы желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления. Мы очень ждём возвращения Павла Фоменко в наши ряды, но ещё больше в этом возвращении нуждаются амурские тигры.
Павел после выписки из больницы поблагодарил врачей, а также всех, кто его поддерживал, и пообещал поскорее вернуться к работе по сохранению тигров: «Низкий поклон врачам, медсестрам и персоналу. Молодцы они, всё по-честному "слепили". <...> Сейчас на самолёт - и домой. Спасибо, ребята, всем, кто незримо был со мной, кто мне помогал. Ваша помощь мне очень нужна и очень важна. Впереди много дел, свершений. Мы ещё повоюем за нашу родную природу».
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