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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 15:59 |
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Приморский писатель признан самым умным нумизматом
Мероприятие, которое в этом году было посвящено волонтёрам финансового просвещения, посетили почти 500 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном ГУ Банка России.
«Работу по повышению финансовой грамотности Банк России проводит постоянно для разных категорий населения. Но охватить абсолютно всех невозможно, поэтому мы рады, что сейчас к этой работе подключаются волонтёры финансового просвещения. Уверен, что такие общегородские мероприятия помогают людям узнать больше о финансовой системе нашей страны, о существующих инструментах, их выгодах и рисках», — рассказал "Дальневосточному капиталу" начальник Дальневосточного главного управления Банка России Сергей Белов.
Повышать финансовую грамотность гостей Дня открытых дверей в этом году Банку России помогали волонтёры финансового просвещения. Преподаватели Школы экономики и менеджмента ДВФУ провели серию мастер-классов «Основы финансовой грамотности и инвестиций», а также деловую игру «Финансовый рынок для всех».
«Ключевыми темами мастер-класса и деловой игры стали основы личного финансового планирования, инвестирование на финансовом рынке и принципы защиты прав потребителей финансовых услуг, — рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ШЭМ ДВФУ Анастасия Бессонова. — В ходе общения спикеры выясняли уровень финансовой грамотности посетителей Дня открытых дверей и разбирали все интересующие их вопросы. Благодаря максимальной вовлечённости слушателей в процесс, участники мероприятия получили новые знания, актуальные в наше время».
Представители Приморской краевой молодёжной общественной организации «Волонтёр Приморья» провели деловую игру «Ваш финансовый план». Жители Приморья узнали, как правильно распоряжаться своими деньгами и приумножать их, как уберечься от финансовых ошибок и защищать свои права.
В рамках Дня открытых дверей был организован квест «Кузница финансовой грамотности». Жители и гости Владивостока с помощью профессиональной техники проверяли подлинность банкнот, принимали участие в «гонках инкассаторов», знакомились с памятными монетами, вместе со специалистами Банка России искали способы защиты от мошенников. Всем, кто полностью прошёл квест, кузнец помог самостоятельно отчеканить сувенирную монетку.
В рамках экскурсии по Музейно-экспозиционному фонду Дальневосточного ГУ Банка России гражданам рассказали об истории российских монет: от первых отечественных златников и сребреников до современных монет Банка России.
Разгадывая ребусы и собирая пазлы, основы финансовой грамотности узнали и самые маленькие посетители ежегодного мероприятия. Дети смотрели кукольное представление «Финансовые сказки», придумывали поделки из денежной обрези, рисовали на асфальте и играли в «арифметическую рыбалку».
На фото: Писатель из Приморья Василий Авченко получил сертификат самыго умного нумизмата.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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