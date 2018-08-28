|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 25 Сентября, 15:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
С 1 октября внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание. Опыт с разной интенсивностью полетов в высокий и низкий сезоны в этом году введен в крае впервые, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья, число рейсов еженедельно с 1 октября составит 40. В низкий сезон, на основании мониторинга пассажиропотока прошлых лет, по некоторым направлениям полетов станет меньше.
«Летнее» расписание полетов по краю в Приморье действует с 1 мая по 30 сентября.
Так, по маршруту Владивосток–Кавалерово–Владивосток еженедельно будут летать семь рейсов вместо 10. По маршруту Владивосток–Пластун–Владивосток рейсов станет два вместо трех.
В Приморье действуют 13 авиамаршрутов малой авиации. Эти маршруты субсидируются из краевого бюджета, чтобы цена билетов оставалась доступной для пассажиров. В 2018 году на эти цели запланировано 200 миллионов рублей
По маршруту Владивосток – Дальнегорск – Владивосток будут выполняться семь рейсов в неделю вместо девяти, по маршруту Владивосток – Преображение –Владивосток – пять рейсов вместо шести, по маршруту Владивосток – Терней – Владивосток – шесть рейсов в неделю вместо семи.
Неизменным останется число рейсов по следующим маршрутам: Терней – Светлая – Терней (четыре раза в неделю), Терней – Амгу – Терней (один раз в неделю), Терней – Единка – Терней (один раз в неделю), Владивосток – Дальнереченск – Владивосток (два раза в неделю), Дальнереченск – Восток – Дальнереченск (два раза в неделю), Терней – Амгу – Максимовка – Усть -Соболевка – Светлая – Агзу – Светлая – Усть -Соболевка–Максимовка–Амгу–Терней (один раз в неделю), Терней–Амгу–Максимовка–Усть-Соболевка–Светлая–Единка–Самарга–Единка–Светлая–Усть-Соболевка–Максимовка–Амгу–Терней (один раз в неделю), Дальнереченск–Олон–Охотничий–Единка–Самарга–Единка–Охотничий–Олон–Дальнереченск (один раз в неделю).
Отметим, сейчас в Приморье действуют 13 авиамаршрутов малой авиации. Эти маршруты субсидируются из краевого бюджета, чтобы цена билетов оставалась доступной для пассажиров. В 2018 году на эти цели запланировано 200 миллионов рублей.
Напомним, что опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на федеральном уровне – на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
- Приморский вуз откроет представительство в Ханойском государственном университете
- Дмитрий Медведев нашел деньги и главного по строительству мегакомплекса во Владивостоке
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
- Приморский писатель признан самым умным нумизматом
- После сложнейшей операции сотрудник WWF, пострадавший от тигра, возвращается домой
- Около 800 тонн красной икры ушло на экспорт
- За самыми важными событиями "Меридианов Тихого" во Владивостоке можно следить онлайн
- Во Владивостоке откроют производство бриллиантов, не уступающее Индии и Ботсване
- За четыре дня ВЭФ аэропорт Владивостока принял 46 тыс. пассажиров и обработал 543 361 кг багажа
- Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.