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24 Октября 2017, 14:15 | Регион сегодня

Еще один аэровокзал капитально отремонтируют в Приморье

В следующем году в Приморье может появиться еще один авиарейс

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прибыл с рабочим визитом в Дальнереченский городской округ. Первым делом глава региона осмотрел здание местного аэровокзала, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, в настоящее время полеты на маршрутных линиях в Дальнереченск выполняют две авиакомпании – «Аврора», которая доставляет пассажиров из Владивостока и обратно четыре раза в неделю, и «Дальнереченск Авиа», осуществляющая перевозки из Дальнереченска в населенные пункты Олон, Охотничий, Единка и Самарга по одному разу в неделю.

«Здание аэровокзала находится в собственности у “Дальнереченск-Авиа”, сейчас компания ведет ремонтные работы на территории помещения: делает пристройку, организует досмотровую зону. Планируется также создание виадука, через который пассажиры, минуя зону досмотра, будут проходить на посадку», – сообщил глава департамента.

Генеральный директор «Дальнереченск Авиа» Николай Титов добавил, что в рамках ремонта в помещении будет создана инфраструктура для маломобильных граждан.

Было отмечено, что в следующем году в Приморье может появиться еще один авиарейс, который свяжет Дальнереченск с Хабаровском.

По словам Николая Титова, в случае активного роста пассажиропотока, можно будет увеличить мощности аэровокзала за счет дополнительной резервной зоны, которой располагает здание.

«Если понадобится, можно будет провести в этих дополнительных помещениях ремонт, сделать вход со второго этажа и будет еще один зал», – отметил руководитель «Дальнереченск Авиа».

Он подчеркнул, что здание аэровокзала сохранилось с тех времен, когда внутрикраевые рейсы совершала советская авиация.

Глава региона поинтересовался, когда будет закончен ремонт. Николай Титов ответил, что работы планируется завершить в марте.

Андрей Тарасенко поблагодарил предприятие за работу и пожелал скорейшего завершения ремонта.

«Необходимо выполнить работы качественно и в срок. Работайте!» – обозначил врио Губернатора.

Отметим, сегодня развитию малой авиации в Приморье уделяется особое внимание. За последние несколько лет в регионе была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

За восемь месяцев 2017 года авиакомпании «Аврора» и «Дальнереченск Авиа» обслужили на внутрикраевых воздушных линиях около 28 тысяч человек.

Напомним, исключительное значение для дальневосточных регионов воздушного транспорта подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое состоялось на площадке ВЭФ-2017 во Владивостоке.

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача. Здесь нужно подумать, что сделать для её решения», – обратился к членам президиума глава государства.

Добавим, для населения Приморья установлен социальный тариф. Благодаря этому удалось на самолетах DHC-6 снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в 10 раз.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэровокзал 


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