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Более 500 тысяч тонн рыбы, пойманной рыбаками Приморья, ушло на экспорт
Об этом сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края.
«По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами Приморского края и экспортированных в зарубежные государства, за девять месяцев составил более 500 тысяч тонн. Рост составил 18,2% к уровню прошлого года», – сказали специалисты.
Отметим, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края.
«Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – подчеркнул глава региона.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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