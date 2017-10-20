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В Приморье ищут добровольцев в "Логово леопарда"
Национальный парк «Земля леопарда» приглашает всех желающих принять участие в субботнике, который состоится у границ особо охраняемой природной территории 28 октября в селе Барабаш. Всех добровольцев ждет чай на травах и экскурсия по экологическому маршруту «Тропой леопарда».
В настоящее время на территории национального парка «Земля леопарда» доступен для посещения один основной экологический маршрут – «Тропой леопарда». Однако совсем скоро для туристов будут возобновлены экскурсии по пути, ведущему к одному из укрытий пятнистой кошки.
Прежде действовавший маршрут «Логово леопарда» частично пострадал во время летнего тайфуна. Часть инфраструктуры тропы была повреждена потоками воды. После основательной работы на месте лесотехнической службы национального парка дело осталось за малым – навести порядок на подъезде к маршруту.
Проезжающие по трассе Раздольное-Хасан автомобилисты нередко оставляют вдоль дороги пакеты с мусором, хотя неподалеку отсюда начинается территория заповедника «Кедровая падь», а чуть дальше – известный экологический маршрут. Ежегодно сотрудники «Земли леопарда» устраивают здесь придорожную уборку. В этот раз субботник намечен на 28 октября, и к участию в нем приглашаются все желающие.
Сбор добровольцев состоится в эту субботу в 11.00 в селе Барабаш по адресу ул. Хасанская 6а – здание визит-центра ФГБУ «Земля леопарда». Желательно тепло и удобно одеться, а также взять с собой еду для перекуса. На месте волонтеры получат необходимый инвентарь, перчатки и футболки. По окончании уборки всех участников акции ждет чай на травах, а также бесплатная экскурсия по действующему маршруту «Тропой леопарда».
К участию в субботнике приглашаются все желающие. Телефон для справок: 8(902)057-78-76
Мероприятие проводится при поддержке группы компаний En+ Group.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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