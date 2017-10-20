|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Октября, 01:11 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резидент Свободного порта Владивосток организовал доставку стройматериалов по Приморью
«Дальневосточная Транспортная Компания» в статусе резидента свободного порта Владивосток запустила в работу инвестиционный проект в городе Артем Приморского края. Запуск проекта обеспечил создание 50 новых рабочих мест в регионе.
Компания ведет доставку строительных материалов – цемента, щебня, гравия, песка и других нерудных материалов - посредством автотранспорта. Для реализации проекта резидент приобретает необходимую специальную технику – автотягачи и полуприцепы. Общий объем капиталовложений в проект составит более 18 млн рублей.
Сформированный автопарк позволяет осуществлять автоперевозки строительных грузов по всей территории Приморского края и в другие регионы Дальнего Востока.
По словам генерального директора «Дальневосточной Транспортной Компании» Елены Ли, рынок логистических услуг в Приморском крае стремительно развивается. «Выгодное геополитическое положение Приморского края, преференции особых экономических режимов позволяют вести бизнес-проекты и рассчитывать на прибыль. Сегодня статус резидента свободного порта дает возможность развивать проект, в том числе, за счет перераспределения денежных средств и оказываемой административной поддержки».
Отметим, в настоящее время инвесторы свободного порта Владивосток реализовали 26 бизнес-проектов. Фактически осуществлено инвестиций 3,8 млрд рублей, создано 574 рабочих места.
Напомним, два года назад Дальний Восток получил режим свободного порта: с 12 октября инвесторы стали подавать заявки на получение статуса резидента порто-франко. За это время Свободный порт доказал свою эффективность. Предприниматели уже реализуют 348 инвестпроектов с объемом инвестиций более 351 млрд рублей, 33 тысячи новых рабочих мест будет создано благодаря запуску данных проектов.
- Резидент Свободного порта Владивосток организовал доставку стройматериалов по Приморью
- В Приморье ищут добровольцев в "Логово леопарда"
- Более 500 тысяч тонн рыбы, пойманной рыбаками Приморья, ушло на экспорт
- Еще один аэровокзал капитально отремонтируют в Приморье
- В "морской огород" Приморья высадили 4,5 млн молоди серого ежа и 1,2 млн трепанга
- Туалетная бумага, сделанная в Приморье, поборется за рынок
- Во Владивостоке возведут комплекс гаражей со специальным "отсеком"
- Приморцам за рыбалку на "Земле леопарда" грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей
- Во Владивостоке начался отопительный сезон
- В Приморье представили проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.