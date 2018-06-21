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Владимир Миклушевский вошел в ТОП-50 медиа-рейтинга российских персон 2012 года
По данным исследования, безоговорочным лидером медиа-рейтинга является Президент России Владимир Путин. На втором месте – Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. В пятерку рейтинга также вошли мэр Москвы Сергей Собянин (третье место), Министр обороны РФ Сергей Шойгу (четвертое место) и Министр иностранных дел России Сергей Лавров (пятое место).
Среди глав субъектов Российской Федерации, кроме Владимира Миклушевского, в медиа-рейтинг вошли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (36 место) и президент Чеченской республики Рамзан Кадыров (41 место).
Период проведения исследования: январь - декабрь 2012 года.
Напомним, что основой для построения рейтинга является МедиаИндекс «Медиалогии». При расчете учитываются несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений, пишет пресс-служба администрации Приморского края.
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