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24 Декабря 2013, 20:53 | Регион сегодня

Мониторинг амурского тигра: 16-й год на 16-ти площадках

При финансовой поддержке WWF России и содействии Автономной некоммерческой организации "Центр по сохранению и изучению популяции амурского тигра" на Дальнем Востоке начался очередной этап мониторинга амурского тигра.

Как сообщила администрация Приморского края, работы будут проводиться в два этапа силами сотрудников Департамента охотничьего надзора и привлеченных экспертов и охотников, обладающих специальными познаниями. Основная задача работ - определить численность и другие параметры популяции амурского тигра на модельных площадках, а также установить изменения его кормовой базы (численности копытных животных) и местообитаний.

«Эта зима - последний шанс определиться с исполнителями, а также отработать межведомственное взаимодействие для проведения следующей зимой учета во всем ареале, - рассказывает Владимир Васильев, директор департамента охотничьего надзора Приморского края. - Наша задача качественно провести работу и определить тенденции изменения численности. Результаты последних лет показывают относительно стабильную численность амурского тигра».

Начало мониторинга состояния популяции амурского тигра и мест его обитания приходится на зимний сезон 1997-1998 гг. Тогда силами нескольких общественных организаций совместно с ДВО РАН был начат процесс, который, в конечном итоге, стал механизмом, который помогает государственным органам и научным организациям понимать процессы, происходящие в популяции краснокнижного хищника.

Очень важным элементом является отслеживание изменения и состояния мест обитания тигра. Исследованию подвергаются такие аспекты как состояние и влияние браконьерства на тигра и его кормовые ресурсы, рубки и их влияние на копытных животных, питание тигра и многое другое. Начиная с 2010 года всю работу по организации программы мониторинга амурского тигра в Приморском крае на территории, находящейся в зоне его ответственности, организует и частично финансирует Департамент по охране, контролю и регулированию объектов животного мира. Кроме того, в этой работе задействованы все ООПТ федерального подчинения - заповедники и национальные парки, где располагаются также площадки мониторинга.

За длительный период работы программы накоплен огромный пласт информации, ставшей, в том числе, основой тех изменений, которые сейчас оформлены в виде Перечня поручений Президента РФ по вопросам сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов.

«На начальном этапе работы по мониторингу амурского тигра и мест его обитания одной из главных задач являлась оценка количества хищников в пределах площадки. Это достигалось прохождением определенных маршрутов, где велся поиск и анализ промеров следов. За 16 лет этой работы, конечно же, изменилась ситуация как в пределах площадки, так и вне ее. Сейчас назрела необходимость, во-первых, проанализировать и обобщить всю уже собранную информацию, и с учетом этого видоизменить технологию проведения мониторинга», – подчеркнул координатор программы Амурского филиала WWF Росси по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко на совещании, посвященном организации мониторинга тигра в сезон 2013-2014 года.

Как отмечает Павел Фоменко, в целом мониторинг задумывался как программа, позволяющая оценивать ситуацию с состоянием популяции тигра в период между учетами этого хищника. И в этом она себя оправдала. Грядущий в 2014-2015 году учет тигра во всем ареале покажет, в том числе, правильность выводов программы мониторинга, но при одном условии – если учет тигра будет проводиться по утвержденным в 2005 г. постановлением Минприроды РФ «Методическим рекомендациям по проведению и организации учета амурского тигра в Российской Федерации». Только в этом случае будут получены сравнимые с учетом 2004-2005 гг. результаты.

ФОТО  Павел Фоменко / WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.

Теги: wwf 


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