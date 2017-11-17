|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Декабря, 01:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье Морской порт в бухте Троицы обеспечил заход судна MSR №1 по МТК "Приморье-2"
ООО «Морской порт в бухте Троицы», единственный действующий международный морской порт в поселке Зарубино Приморского края, обеспечил заход судна MSR №1 по международному транспортному коридору «Приморье-2» для дальнейшей отправки в Южную Корею.
В порт Зарубино груз с продукцией был доставлен через железнодорожный пограничный переход Махалино, входящий в МТК «Приморье-2». На территории стивидора транзитный поезд проследовал в специально оборудованную зону таможенного контроля, откуда после процедуры оформления девять контейнеров с рыбопродукцией, кукурузой и соей были перегружены на судно MSR №1 для дальнейшей отправки грузополучателям. В порт Пусан судно вышло 20 декабря и за 40 часов достигло южнокорейских берегов.
Весь путь следования груза от Хуньчуня до Пусана занял четверо суток, из них два дня потребовалось на транспортировку от железнодорожной станции в Китае до терминала ООО «МПБТ» в порту Зарубино, прохождение процедур досмотра, оформление в порту и погрузку на судно.
Судоходная линия в «Морском порту в бухте Троицы» работает с 2015 года. Универсальное судно MSR №1 осуществляет еженедельные рейсы Зарубино – Пусан. По словам генерального директора ООО «Морской порт в бухте Троицы» Вячеслава Бурина, потенциал порта позволяет в разы увеличить грузооборот транспортного коридора «Приморье-2».
«В северных провинциях Китая нет прямого выхода к морю. В связи с этим инфраструктура портов Приморского края представляется наиболее выгодной для обеспечения логистики между странами АТР. Для «Морского порта в бухте Троицы» возможности международного транспортного коридора «Приморье-2» имеют стратегическое значение. В дальнейшем обработка транзитных грузов позволит нарастить объемы перевозок и значительно увеличит перевалку контейнеров через наш порт», – рассказал генеральный директор Вячеслав Бурин.
Отметим, международный транспортный коридор «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Зарубино, Славянка, и Посьет и является многоцелевым, комплексным проектом развития.
- Компания из Приморья стала лучшим работодателем Дальнего Востока
- Резидент ТОР "Надеждинская" из Приморья отправляет сотрудников учиться в Японию
- В Приморье Морской порт в бухте Троицы обеспечил заход судна MSR №1 по МТК "Приморье-2"
- Во Владивостоке объявили символ 2018 года в Амурском экорегионе
- В Свободном порту Владивосток насчитали 38 "живых" проектов
- По МТК "Приморье-2" отправлен первый транзитный контейнерный поезд
- Жители Владивостока распробовали и полюбили дюйцехазу
- Приморье заняло третье место в номинации "Российский экологический отдых"
- В Приморье в торговых сетях "перекрашивают" ценники
- В Хабаровске установили памятную доску Георгию Мамаджанянцу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.