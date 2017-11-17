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24 Декабря 2017, 18:01 | Регион сегодня

Резидент ТОР "Надеждинская" из Приморья отправляет сотрудников учиться в Японию

В настоящее время резидент ТОР "Надеждинская" компании "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" приступила к строительству завода по производству двигателей

Дальневосточные предприниматели должны вкладывать усилия в формирование кадрового потенциала, предлагать карьерные возможности и достойную заработную плату. Компания «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» отправляет своих специалистов для обучения в Японию. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Кудинов.

«Мы должны формировать зарплатную составляющую, чтобы людям из европейской части было интересно работать на Дальнем Востоке. На нашем предприятии есть такие прецеденты, когда люди приезжают из других регионов, они работают и достаточно успешно. Мы привлекаем специалистов, обучаем кадры, отправляем людей учиться в Японию, как это будет в нашем «двигательном» проекте. В следующем году мы планируем, что 120 человек отправим на обучение в Японию на двигательном заводе в Хиросиме. Сегодня ограничивающих факторов, сдерживающих бизнес, во Владивостоке нет. Институты созданы. Важно синхронизировать усилия бизнес с теми условиями, которые формирует государство», – подчеркнул Дмитрий Кудинов.

Как напомнил предприниматель, компания «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» стала резидентом ТОР «Надеждинская» буквально три месяца назад – в сентябре 2017 года.

«Сразу же мы получили огромную поддержку и помощь в реализации нашего проекта от КРДВ и Минвостокразвития России. Мы не потеряли времени со всей разрешительной документации, очень оперативно и быстро прошли этот процесс. Это ключевая вещь, которая нам была нужна для старта проекта. Наша программа предполагает инвестирования в течение ближайших двух лет порядка 5 млрд рублей в создание мощностей двигательного производства. Мы являемся единственным автопроизводителем во Владивостоке. Наш первый автомобильный проект был реализован компанией СОЛЛЕРС. Это было семь лет назад. Семь лет назад, когда мы приехали, все двери не то, что были закрыты, а как говорят во Владивостоке, закрыты на лопату. Невозможно было добиться ответа от региональных властей, от местных властей. Не было никакой инфраструктуры. Сейчас мне приятно наблюдать то, что происходит. Семь лет назад мы сами создали достаточную инфраструктуру для дальнейшего развития. А теперь это все обеспечивается со стороны государства. Инвесторы получают понятные правила игры, понятные правила ведения бизнеса», – рассказал Дмитрий Кудинов.

Как считает Министр Александр Галушка, «повышение качества производимых автомобилей, путем применения инновационных технологий в производстве, позволит инвестору повысить и сохранить на высоком уровне конкурентоспособность выпускаемой продукции».

Отметим, что в конце июля этого года Правительство России утвердило предложение Минвостокразвития по расширению границ приморской ТОР «Надеждинская» для включения в список резидентов компании «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», которая планирует расширять свое производство в Приморском крае. А статус резидента ТОР компания получила на третьем ВЭФ в сентябре 2017 года.

«Благодаря расширению границ ТОР, инвестор сможет воспользоваться льготным налоговым режимом и административными преференциями. Это позволит компании начать производство обновленных моделей бренда Mazda, будут модернизированы мощности промышленного производства. Это будет способствовать освоению новых технологий, получению новых компетенций на территории России, созданию почти 200 новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет», – уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Использование режима ТОР позволит компании перейти на новый технологический уровень, выпуская продукцию, которая составляет основную добавленную стоимость в автомобильной промышленности, а также выйти на следующую ступень в глобальных цепочках поставок в мировой автомобильной промышленности путем развития экспортно-ориентированной стратегии.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  Мазда Соллерс  Надеждинская 


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