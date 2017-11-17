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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Компания из Приморья стала лучшим работодателем Дальнего Востока
АО «ДЦСС» (ССК «Звезда») из Приморья и ООО «Восточная горнорудная компания» с Сахалина удостоены премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Лучший работодатель». В этой категории были отмечены компании, наиболее активно стимулировавшие мобильность населения, а также уделяющие значительное внимание созданию новых рабочих мест.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, поздравил победителей: «Для каждого человека работа - это один из ключевых факторов самореализации, выбора места жизни или принятия решения о переезде на новое место. Компании отрывают новые горизонты для людей, формируют благоприятную среду для профессионального роста и развития сотрудников. Хотел бы поздравить АО «ДЦСС» (Судостроительный комплекс «Звезда») и «Восточную горнорудную компанию» с безусловно заслуженной победой, признанием лидерства этих предприятий в формировании HR-бренда компаний».
Агентство активно взаимодействует с компаниями, помогая с привлечением персонала, а также с проведением специальных мероприятий в области развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. Так, Агентство размещает вакансии компаний на портале «Работа на Дальнем Востоке», других ведущих работных порталах. По запросу ДЦСС было проведено исследование рынка труда района, расположенного недалеко от предприятия, с целью определения кадрового потенциала и мотивации населения к переобучению и трудоустройству на предприятие. При поддержке Агентства проведен ряд профориентационных мероприятий для школьников и студентов, в том числе в субъектах Российской Федерации, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Нижний Новгород, Санкт-Петербург).
В 2018 году ССК «Звезда» планирует трудоустроить около 2500 человек, из них 1300 основных производственных рабочих и около 1200 инженерно-технических специалистов и руководителей. К 2025 году количество таких сотрудников должно достигнуть количества почти 4500 и 1500 человек соответственно. ССК «Звезда» привлекает специалистов со всей России: здесь работают люди из соседнего Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Иркутской области и Сахалина. Есть даже калининградцы и крымчане. Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург также имеют на «Звезде» своих представителей. И, конечно, сегодня костяк предприятия – приморцы, их большинство.
Специалисты из других регионов с интересом откликаются на предложения трудоустройства на ССК «Звезда» и готовы переезжать в Приморский край. Это связано с возможностями, которые предоставляет работа на новой верфи: предоставление жилья на льготных условиях (арендное жильё, комната в общежитии) с перспективой участия в программе ипотечного кредитования в рамках разворачивающейся в Большом камне программы строительства жилья для работников новой верфи. Кроме того, привлекает конкурентоспособный уровень заработной платы, учитывающий высокую уровень цен на Дальнем Востоке. Средняя заработная плата по ССК «Звезда» на сегодняшний день составляет: основные производственные рабочие – 90 тыс. рублей, инженерно-технические специалисты – 70 тыс. рублей.
Самым главным движущим фактором для профессионалов и особенно молодых специалистов является возможность профессионального и карьерного роста на новом предприятии, участие в реализации крупнейшего национального проекта ССК «Звезда».
В свою очередь, «Восточная горнорудная компания» привлекает сотрудников высокими заработными платами и оснащенными по последнему слову техники рабочими местами, где комфортно и безопасно трудиться. Наряду с модернизацией производства, «ВГК» постоянно увеличивает численность сотрудников. За несколько лет создано 745 новых рабочих мест, из них в порту 413, на разрезе - 332. Общая численность сотрудников в 2017 году превышает 1500 человек.
Напомним, премия «Звезда Дальнего Востока» учреждена в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве, которые проходили на разных площадках города с 8 по 16 декабя. Премии были вручены в 6 номинациях: «Лучший работодатель», «Стратегическое развитие» (лучшему инвестору в макрорегион), «Открытость» (для СМИ), «Лучший гектар» (за самую эффективную и оригинальную реализацию освоения «дальневосточного гектара»), «Бизнес действие» и «Общественное признание».
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Так как же такой хороший работодатель, как Звезда допустил невыплату зп работникам своего генподрядчика. вон в ООО ДВУЭС зп с сентября люди не видят, новый год через неделю, а больше 500 человек до сих пор кроме сказок от начальства и очередных завтраков ни копейки не получили. Ведь это госпроект, куда смотрели
Очередное вранье в уши вливают.
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