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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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24 Декабря 2018, 09:00 | Регион сегодня
Назначен новый исполняющий обязанности главы Владивостока
Решение принято по рекомендации губернатора Приморского края Олега Кожемяко
Олег Гуменюк назначен с 22 декабря первым заместителем главы администрации Владивостока, а также исполняющим обязанности главы города, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Распоряжение о назначении подписано и.о. главы города Сергеем Шерстюком.
Ранее Олег Владимирович Гуменюк занимал должность руководителя Хозяйственного управления администрации Приморского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: кадры назначения
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