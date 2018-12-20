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В Приморье создадут максимально эффективную систему предупреждения ЧС
Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с и.о. заместителя Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктором Яцуценко и новым руководителем Главного управления МЧС России по Приморскому краю Романом Чурсиным в понедельник, 24 декабря, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
И.о. замминистра представил нового главу ведомства в Приморье, охарактеризовав его как опытного специалиста, знающего специфику региона.
Олег Кожемяко поздравил Романа Чурсина с назначением и пожелал ему успешной работы.
«Край непростой, природные, техногенные ЧС – не редкость, и руководитель здесь нужен подготовленный, обладающий опытом, который бы мог своевременно организовать помощь, поддержку, взаимодействие сил и средств», – подчеркнул губернатор Приморья.
Виктор Яцуценко также рассказал, что министр поставил задачу – создать максимально эффективную систему предупреждения ЧС. Так, благодаря новым информационным программам за 3-5 суток создается прогноз и модель развития ситуации с вероятностью более 90%.
«Уже получена от Роскартографии оцифрованная карта Приморья, которая станет основой моделирования ЧС – сейчас система принимается на вооружение. Кроме этого, в 2019 году станция космического мониторинга во Владивостоке будет модернизирована, оснащена современным оборудованием, позволяющим получать информацию со спутников восемь раз в сутки», – обозначил он.
Олег Кожемяко отметил, что Приморье в настоящее время занимается профилактикой чрезвычайных ситуаций – на территориях края ведется дноуглубление и расчистка русел рек. Эта работа будет проводиться ежегодно для сведения к минимуму ущерба от наводнений.
«Те работы, которые сейчас ведем, – хорошая предупредительная мера. Также в крае необходимо создание резерва материалов и техники на случай возможных ЧС. Это наша общая с МЧС работа», – заявил Губернатор.
Досье "Золотого Рога": Роман Геннадьевич Чурсин родился 30 июля 1973 года в селе Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области.
В 1990 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище, в 1994 году –Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск», в 2003 году – Дальневосточный юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция», в 2015 году – Академию ГПС МЧС России по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С февраля 1996 по май 2010 года проходил службу в рядах МВД России. В феврале 2011 года поступил на службу в МЧС России. За несколько лет прошел путь от заместителя начальника центра – старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю до заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.
Принимал участие в обеспечении ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера на Дальнем Востоке. За период службы награжден 15 ведомственными знаками отличия. В 2014 году награжден Благодарностью Президента РФ.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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