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Во Владивостоке началась акция "Чистый автобус"
Во Владивостоке стартовала акция «Чистый автобус». Ее проводит управление транспорта администрации города совместно с компаниями-перевозчиками краевого центра. Цель акции – приведение санитарного состояния автобусов, работающих на городских маршрутах, в надлежащее санитарное состояние.
«Планируем проверить, насколько чистыми снаружи и внутри сегодня работают автобусы во Владивостоке, - сообщил и.о. начальника управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин. – Проверки проводят специалисты управления транспорта, которые выезжают на маршруты и остановочные пункты. Например, на прошедших выходных такие проверки прошли на остановках «Парк Победы», «Автовокзал», «Семеновская». В планах – «Баляева», «Железнодорожный вокзал», «Луговая», «Некрасовская».
Сергей Цыбулин подчеркнул, что перевозчиков, на маршрутах которых будут замечены грязные машины, ожидают штрафные санкции. Сегодня такой штраф составляет 5 тысяч рублей за каждое транспортное средство.
Итоги акции «Чистый автобус» подведут в пятницу.
Напомним, о необходимости выпускать на линии чистые автобусы, говорится в договоре на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам. Такой договор мэрия заключила в 2016 году с каждым из 14 перевозчиков города сроком на три года. В частности, в договоре говорится, что перевозчик обязан:
- обеспечить ежедневную мойку кузова и уборку салонов автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 2.3.6);
- проводить периодическую санитарную обработку салонов автобусов в соответствии с санитарными нормами РФ (Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») (пункт 2.3.7);
- обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов (пункт 2.3.11).
Анастасия Котлярова (фото)
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