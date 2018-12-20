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Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина
В завершающую стадию вошла реализация проекта модернизации железнодорожного тоннеля им. Сталина во Владивостоке.
Учитывая рост объема перевозок и общую значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, было принято решение о его модернизации, которая началась весной 2016 года.
Данный объект включен в перечень первоочередных мероприятий ОАО «РЖД» по программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.
Изначально тоннель был спроектирован для военных нужд и не обладал необходимыми параметрами для постоянного движения поездов. Строительство объекта завершилось в 1935 году, и более чем через 80 лет его эксплуатации возникла необходимость модернизации.
Здесь впервые применяются уникальные для сети дорог ОАО «РЖД» технологии и материалы. Проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, монтаж систем обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути и другие работы. Гидроизоляция тоннеля выполнена в виде мембраны на основе полимера с тиксотропным покрытием.
Тоннель имени Сталина действует даже в период его ремонта. Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22 часов вечера до 10 утра. Сроки доставки груза грузополучателям соблюдаются в полной мере.
Завершить реконструкцию планируется весной 2019 года.
Напомним, железнодорожный тоннель длиной 1380 м, расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина ДВЖД, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 гг. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.
Начиная с 1951 года по тоннелю начали курсировать грузовые составы с грузами из портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах прошлого столетия к грузовым добавились электропоезда пригородного сообщения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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