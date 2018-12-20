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Бизнесмены Приморья в возрасте до 40 лет могут получить "Золотой год"
Стартовал прием заявок для участия в Национальной премии «Немалый бизнес», которая станет главной премией страны для малого и среднего бизнеса и охватит предпринимателей из 85 субъектов РФ. Первое вручение премии состоится 6 февраля 2019 года, далее премия станет ежегодной, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
И.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Наталья Набойченко пригласила приморцев стать участниками данного мероприятия.
«Сегодня в Приморье зарегистрировано почти 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, они обеспечивают около 40% ВРП экономики нашего края. Те, кто сделал выбор в пользу создания и развития своего дела – энергичные, прогрессивные, знающие люди, поэтому потенциал у приморских предпринимателей очень высокий. Призываю их направлять заявки на участие в Национальной премии, чтобы, в случае победы, получить новые инструменты для дальнейшего развития своего бизнеса», – обозначила она.
Учредителями премии «Немалый бизнес 2019» стали Школа Бизнеса «Синергия», ГК «Лайк», Бизнес Школа «Бизнес Молодость», компания Experum, ГК Black Star, АО «Деловая среда» и Министерство экономического развития РФ.
«Мы объединились, чтобы назвать лучших и выразить благодарность предпринимателям за их вклад в развитие страны. Надеемся, что многие захотят последовать их примеру и изменить свою жизнь. Мы считаем, что только совместными усилиями сможем достичь серьезных результатов. Премия “Немалый бизнес” призвана показать нашим предпринимателям, что мы в них верим и они идут правильным путем», – отметил Министр экономического развития Максим Орешкин.
Возглавил группу организаторов уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Какое-то время назад я обнаружил, что в России возникла абсолютно новая группа предпринимателей. Люди иного формата, которые, несмотря на наличие преград, видят позитив и стремятся вперед, воплощая идеи в реальные дела. То есть нам на смену пришло другое поколение бизнес-деятелей. Это огромная энергетическая волна, которая поддерживает сразу несколько секторов российской экономики», – подчеркнул Борис Титов.
Он отметил, что в России есть огромное количество интересных бизнес-проектов, но о них знают единицы.
«Одна из ключевых наших задач – показать предпринимателя нового формата. Он успешен, обладает свободой выбора и занимается любимым делом, которое помогает обрести независимость, приносит его семье стабильный доход. А если говорить про общество и страну в целом, то предпринимательство – это создание новых рабочих мест, развитие экономики, решение социальных проблем», – добавил бизнес-омбудсмен.
Выездные мероприятия за границу и большой опыт сотрудничества с малым и средним бизнесом дали возможность создателям премии понять, что российские предприниматели обладают очень продвинутыми компетенциями в отличие от иностранных коллег и это должно поощряться. Шесть прогрессивных российских компаний объединились для того, чтобы выбрать самых достойных из них и дать возможность для еще большего развития.
«Еще год назад многие из нас конкурировали, но там, где есть конкуренция, есть и комплементарность. Для того, чтобы эффективно развивать российскую экономику нужно не конкурировать, а сотрудничать. Объединение молодых бизнес-лидеров – новая веха нашей страны», – прокомментировал идею создания премии генеральный директор АО «Деловая среда» Андрей Ванин.
Создание коллаборации бизнес-школ дает возможность расширить аудиторию. Так суммарное количество людей, которые готовы принять участие в состязании за главные места составляет около 25 миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.
В лонг-лист войдут 100 человек, в шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования, – 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях:
«Ранний успех» – достижение максимальных результатов в юном возрасте;
«Стремительный рост» – наиболее кратный результат за год;
«Инновационный прорыв» – технические или управленческие инновации, за счет которых компания получила принципиально другие экономические показатели;
«Добрый бизнес» – социально ориентированный бизнес и КСО;
«Реальный продукт» – компании-производители;
«Гран-при» (будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри).
Определение победителей будет происходить в три этапа. Первый этап – отбор по заданным критериям с использованием бальной системы, второй этап – народное голосование. Финальным этапом конкурса станет проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота.
Главной наградой для победителей станет «Золотой год», что предполагает разностороннюю поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это пакетная награда, в которую будет входить:
– резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно снизить экономические издержки;
– менторская поддержка от самых известных российских предпринимателей;
– ценные призы в виде ноутбуков, смартфонов и других полезных для бизнеса гаджетов;
– привилегия ключевых банков страны, кэш-беки до 20%, доступы в vip-залы аэропортов;
– премиальные билеты на главные бизнес-форумы 2019 года;
– PR поддержка деятельности бизнеса;
– Выездные бизнес-программы в США;
– совет директоров для компаний победителей, который будет состоять из членов жюри премии.
«У главных шести компаний, которые выйдут в лидеры, наступит “Золотой год”. Это означает, что они получат огромное количество инструментов акселерации бизнеса. Мы все являемся категорическими противниками того, что предпринимателям надо просто дать финансовое обеспечение. Мы считаем, что предпринимателям надо дать драйверы роста», – отметил ректор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов.
Борис Титов отметил, что основное отличие премии «Немалый бизнес 2019» заключается именно в том, что она предполагает длительную и системную поддержку победителей. Это принципиальный момент, который призван не просто поощрить предпринимательство, но и создать необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса России, а значит и экономики страны в целом.
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