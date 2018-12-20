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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье начинающие бизнесмены могут сэкономить 4000 рублей
С 1 января вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые позволяют зарегистрировать бизнес без оплаты государственной пошлины.
Сэкономить свои деньги и время будущие предприниматели могут при условии, если подадут документы в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы России. В этом случае они будут освобождены от отплаты государственной пошлины, которая составляет 4000 рублей за регистрацию юридических лиц и 800 рублей – за ИП, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Думаю, что это нововведение в первую очередь оценят начинающие предприниматели. Ведь на первых этапах запуска бизнес-проекта у них не так много средств. В свою очередь, чтобы помочь развитию “молодых” компаний в регионе, мы расширяем перечень видов поддержки для малого бизнеса: помимо бесплатных консультаций и образовательных программ, на базе центра “Мой бизнес” в этом году откроем коворкинг и центр прототипирования, а также краевую микрофинансовую организацию, которая будет предоставлять льготные кредиты», – рассказал заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко.
Напомним, что Приморский край на протяжении последних трех лет входит в число регионов России, где быстрее всего можно зарегистрировать бизнес. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2018 года, процедура государственной регистрации юридического лица или ИП с момента оплаты пошлины до открытия счета и получения печати организации в среднем занимала 8 рабочих дней – это один из лучших показателей в стране. С учетом последних изменений законодательства, процесс может стать еще быстрее.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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