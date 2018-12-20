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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первым в 2019 году в порт Владивостока зайдет круизный лайнер Albatros
Круизный туризм занимает особое место в жизни Приморья: каждый год край встречает огромные морские лайнеры с тысячами иностранных гостей на борту, которые спешат познакомиться с оплотом европейской культуры в Азии – Владивостоком. В то же время и сами суда становятся объектом большого интереса со стороны местных жителей – посмотреть на плавучие гиганты и сделать памятное фото на их фоне приходят сотни приморцев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили во Владивостокском морском терминале, новый круизный сезон в крае обещает быть очень насыщенным. Он стартует уже в марте и продлится до конца октября. Первым регион посетит лайнер Albatros, путешествующий под флагом Багамских островов. В целом же в этом году круизные суда причалят к приморским берегам как минимум 16 раз.
«Мы ожидаем прибытия как уже известных приморцам лайнеров, так и “новичков”. Например, в апреле и мае край трижды посетит хорошо знакомая нашим жителям Costa NeoRomantica, в мае, сентябре и октябре пять раз зайдет Costa Serena. Мы снова встретим суда Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые же в крае побывают “голландцы” Maasdam и Westerdam», – отметил генеральный директор терминала Валерий Нагорный, добавив, что в данный момент также ожидается подтверждение захода в регион крупнотоннажных судов Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.
Особенно важно, по словам руководителя терминала, что в этом году Владивосток вернет себе статус порта начала и окончания круизов – местные жители смогут купить билет и отправиться в круизное путешествие прямо из родного города.
«30 мая российские пассажиры смогут из Владивостока отправиться в круиз на лайнере Costa NeoRomantica по городам Японии и Республики Корея. Маршрут построен таким образом, чтобы охватить как можно больше портов: Токио, Хакодате, Кобе (Киото), Чеджу, Кагосима и Хаконе-Фудзи. Купить билет и стать пассажиром лайнера может каждый желающий», – подчеркнул он, уточнив, что последний раз такая возможность у приморцев была около 10 лет назад.
Как подчеркнул директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, рост количества судозаходов и их качества – это результат общей работы заинтересованных сторон по продвижению туристских возможностей края и улучшению инфраструктуры. Так, в прошлом году департамент вместе с пассажирским терминалом представили регион на всех азиатских круизных форумах, что, безусловно, позволило привлечь внимание круизных операторов к Приморью как к круизной дестинации и в перспективе получить новых партнеров.
«Владивосток способен принимать много туристов, он интересен, и прежде всего тем, что это европейский город в Азии. Это наше конкурентное преимущество, и оно и дальше будет основой нашего продвижения на круизных рынках», – поделился глава департамента.
По его словам, в декабре прошлого года был завершен основной этап работ по доведению глубин 1 и 2 причалов Владивостока до паспортных. Благодаря этому в сентябре нынешнего года край планирует принять суда такого крупного круизного оператора как Royal Caribbean.
Кроме того, в Приморье постоянно проводится работа по повышению качества приема гостей. Например, сейчас Туристско-информационный центр совместно с туроператорами, Японским центром и Русским географическим обществом будут регулярно проводить образовательные курсы для гидов-переводчиков, которые работают с туристами из Японии, в том числе круизными.
Напомним, круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году край впервые посетили крупнейшие лайнеры Costa Serena с рекордным количеством пассажиров на борту (3021 человек), MSC Splendida, Costa Fortuna. Познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей.
На фото: Круизные суда причалят к приморским берегам как минимум 16 раз.
Фото - Марина Божко.
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Что сейчас трактора перед лайнером стоят , опять ахуяны намутили
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