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25 Января 2019, 14:32 | Регион сегодня

125-летие отмечает Дальневосточное главное управление Банка России

Отделение Госбанка во Владивостоке не останавливало свою работу даже в самые сложные для Приморья времена

27 января 2019 года своё 125-летие отмечает Дальневосточное главное управление Банка России. В этот день (15 января по старому стилю) в 1894 году во Владивостоке начало свою деятельность Отделение Государственного банка Российской империи, преемником которого сегодня является Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Интересен факт, что в то время как император Александр II в Царском Селе подписывал указ о создании Государственного банка Российской империи в 1860 году, к берегам будущего Владивостока только подходили корабли основателей нашего города. Так практически в одно время началась история главного финансового института России и история Владивостока.

К 1893 году Владивосток стал главным пунктом привозной торговли Приамурского края и испытывал острую нехватку оборотного капитала для развития торговых отношений и промышленности. При этом в городе не было ни одного банка, где состоятельные граждане могли бы хранить свои сбережения, а предприниматели — получать средства на развитие бизнеса. В результате было принято стратегически важное решение — открыть во Владивостоке отделение Государственного банка Российской империи. Торжественная церемония, ознаменовавшая начало деятельности отделения, состоялась 27 января 1894 года в присутствии представителей власти, города и духовенства. После завершения молебна и официальной части банк обслужил своих первых клиентов.  

Управляющим Владивостокским отделением стал потомственный дворянин, надворный советник Владимир Иванович Токмаков. Ему пришлось решать множество организационных вопросов: искать временное помещение для банка, обустраивать быт сотрудников, подбирать участок земли для строительства собственного здания Владивостокского отделения, уделяя особое внимание вопросам безопасности (присутствие в регионе большого количества ссыльных, занятых в строительстве железной дороги, осложняло обстановку в области). Управляющий настаивал на необходимости строительства собственного здания банка, но потребовалось более десяти лет, чтобы реализовать проект строительства здания Госбанка. И уже силами новых руководителей 3 апреля 1907 года в присутствии служащих была проведена скромная церемония открытия и освящения здания на улице Светланской, которое никогда не меняло своё предназначение. Здесь по сей день находится Государственный банк.

На первоначальном этапе Владивостокское отделение выполняло разные операции: обменивало ветхие кредитные билеты на новые, осуществляло денежные переводы, принимало вклады на хранение, выдавало кредиты. Важную роль в его работе играл учётно-ссудный комитет. Он принимал решение о кредитовании того или иного лица, проверял состоятельность клиентов, желавших получить кредит.  

В конце 19 — начале 20 в. работа Отделения была направлена на обеспечение кредитами крупного капитала в горной, рыбной, лесной промышленности и торговле. В банке кредитовались не только купцы и промышленники (А.В. Бабинцев, М. Пьянков, Л.Ш. Скидельский, Х.А. Циммерман), но и крупные фирмы («Бринер, Кузнецов и К°», Торговый дом «Кунст и Альберс», Торговый дом «Линдгольм и К°», общество «Артур Коппель»). Вслед за Государственным банком в Приморье стали открываться другие кредитные учреждения. К 1915 году в регионе действовали отделения Русско-Азиатского и Сибирского торгового банков, Владивостокское купеческое общество взаимного кредита, Городской общественный банк и другие. 

Революция кардинально изменила финансово-хозяйственную жизнь региона. С середины 1918 года Приморье находилось в эпицентре контрреволюционного движения и иностранной интервенции, в том числе и финансовой: из-за национализации многие отечественные частные банки закрыли свои отделения, а иностранные, напротив, наращивали работу. В какой-то момент японская иена оказалась на положении «обрусевшей» валюты, практически вытеснив рубль из обращения в регионе.

Отделение Госбанка во Владивостоке не останавливало свою работу даже в самые сложные для Приморья времена революционных потрясений, интервенции, гражданской войны. Сотрудникам приходилось работать в напряжённом режиме, решать множество вопросов: заниматься эмиссией чеков, обеспечивать сохранность золотого запаса, взаимодействовать с японцами, контролировавшими железнодорожные пути сообщения, проводить рискованные операции по эвакуации ценностей в другие регионы страны.

К 1924 году большинство иностранных банков прекратило свою работу на территории края, а к 1925 году правительство СССР установило в Приморье такое же денежное обращение, как и в остальных регионах страны.

Во время Великой Отечественной войны именно Владивосток стал первым городом в Советском Союзе, где был создан «Фонд обороны страны». Туда владивостокцы понесли свои ценности: монеты царской чеканки, золото, драгоценности. Приморская краевая контора оперативно — 7 июля 1941 года — открыла специальный счёт № 14 «Поступления в Фонд обороны страны». Всего в регионе было собрано почти 250 млн руб. денежных взносов и столько же облигациями госзайма. Приморье внесло около 40% всех поступлений с территории Дальнего Востока.    

В годы войны возросло значение порта Владивосток, осуществлявшего основную работу по приёму и отправке грузов в стране. Наряду с портами Севера, он стал главным пунктом для доставки техники по ленд-лизу. При этом Приморская краевая контора обеспечивала отправку золота в США. С июля по октябрь 1941 года из Владивостока в США было отправлено свыше 500 ящиков золота стоимостью более 32 млн дол. США.

Деятельность Приморской краевой конторы Госбанка СССР в послевоенное время была связана с восстановлением региональной экономики, укреплением денежного обращения и кредитных отношений. Она контролировала расходование фондов заработной платы, сохранность денежных средств и соблюдение финансовой дисциплины региональными предприятиями и организациями, проводила обмен денег в ходе реформ 1947 и 1961 гг.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Приморском крае, как и в целом по стране, начался процесс становления и развития двухуровневой банковской системы. Стали создаваться коммерческие банки, Центральный банк начал формировать сеть расчётно-кассовых центров, налаживать денежное обращение, развивать систему межбанковских расчётов. От обмена бумажными документами, который осуществлялся посредством почты и телеграфа, перешли к электронному обмену информацией. Таким образом, развитие рыночных отношений и технологий внесло колоссальные изменения в деятельность банков.

Сегодня Дальневосточное главное управление Банка России принимает непосредственное участие в проведении единой государственной денежно-кредитной политики, в развитии и укреплении банковской системы, обеспечении стабильности финансового рынка. Главное управление организует наличное денежное обращение, обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы в регионе. Кроме того, Дальневосточное ГУ Банка России принимает активное участие в программе повышения финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг в регионе.

«Сотрудники Дальневосточного ГУ Банка России не только каждый день выполняют важную для экономики региона работу, но и бережно относятся к историческому прошлому, стараются сохранить память о событиях и людях, чьими усилиями создавалась история Банка России на берегах Тихого океана. В Главном управлении работает музейная экспозиция, где представлены документы, фотографии, ценные предметы, рассказывающие о становлении государственного банковского дела во Владивостоке. Здесь можно познакомиться с историей Центрального банка Российской Федерации в Приморье, узнать об истории отечественной денежной системы», — рассказал начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.  

Посетить музей Дальневосточного ГУ Банка России жители и гости Владивостока могут, предварительно записавшись на экскурсию по телефону: 226-52-22, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Дальневосточное главное управление Банка России  юбилей 


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