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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 26 Февраля, 01:39 |
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Во Владивостоке за автобусами будет следить спеццентр
Специальный центр мониторинга будет контролировать график движения городских автобусов, соблюдение расписания и маршрутов, заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко на встрече с работниками Дальневосточной железной дороги.
И снова автобусы – вопрос работы общественного транспорта поднимается на каждой встрече главы города с жителями одним из первых.
«Это действительно одна из наболевших тем, но я уже говорил, что взял ситуацию под личный контроль. Во-первых, я поставил задачу троекратно ужесточить контроль над перевозчиками и начать работу по обновлению автобусного парка. Во-вторых, заработает на полную специальный центр мониторинга ГТС, который будет отслеживать, где находятся автобусы, сколько они стоят на остановках, сколько находятся на маршруте и не сбежали ли некоторые после часа пик. И такое бывает. При заключении новых контрактов с коммерческими перевозчиками в этом году мы предъявим к ним новые, более жесткие требования. Будем восстанавливать муниципальный автопарк. К концу года ситуация в этой сфере заметно изменится», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Кроме того, во всех автобусах планируется установить бесконтактную систему оплаты проезда, добавил глава города.
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Вот это заявление чувствуется деловой подход.
Главное чтобы дела и слова не расходились.
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