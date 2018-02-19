Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 26 Февраля, 01:39 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
25.02 |
Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа
25.02 |
В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
25.02 |
Во Владивостоке за автобусами будет следить спеццентр
25.02 |
Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный
24.02 |
Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Февраля 2018, 14:39 | Регион сегодня |

Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный

Недостроенное здание власти Приморья готовы передать в концессию на 49 лет

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел встречу с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро Огита в среду, 21 февраля, во время визита в Японию в составе официальной делегации Минэкономразвития. Встреча состоялась в Посольстве России в Японии.

Участники встречи обсудили вопрос реализации гостиницы на мысе Бурный. Будучи управляющей компанией с богатым опытом, Okura выразила интерес выступить оператором данного объекта. Соответствующий диалог стороны начали в начале февраля в краевой администрации во время визита делегации Okura во Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.  

Андрей Тарасенко подчеркнул, что у компании есть шанс открыть первую японскую гостиницу в Приморье.

«Мы готовы недостроенное здание передать в концессию на 49 лет, чтобы инвестор достроил и запустил в эксплуатацию. Хотелось бы, чтобы главы наших государств Владимир Путин и Синдзо Абэ разрезали ленточку в честь открытия гостиницы», – заявил глава региона.  

Тосихиро Огита отметил, что группа специалистов компании уже провела анализ состояния здания и сейчас готовит концепцию работы комплекса.

«Думаем над тем, как сделать из него работающий проект. Мы так же, как и вы, хотим, чтобы он стал символом российско-японского сотрудничества. И вся наша команда готова над этим работать. Для нас Владивосток – это вход в Евразию. Надеемся, что с открытием такой гостиницы еще больше японских компаний будут приходить в Приморье и в Россию», – обозначил он.

Предполагается, что до конца марта специалисты компании сделают заключение по объекту и представят для совместного изучения несколько вариантов максимально эффективного его использования.

Президент Hotel Okura выразил надежду, что приморская сторона окажет содействие в разработке концепции проекта.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы гостиница была ориентирована не только на иностранных гостей, но и чтобы полюбилась местным жителям. Поэтому нам нужна будет ваша помощь по наполнению. Наша цель – это высокой уровень обслуживания и максимально добрые отношения с регионом», – подчеркнул он.

Так, в числе предложений Администрации Приморья – организация стоянки для яхт и катеров, использование в спа-комплексе гостиничного комплекса знаменитых лечебных грязей юга края, поставка в отель минеральных вод местного производства, а также продукции приморских сельхозтоваропроизводителей и морепродуктов, добытых в прибрежной зоне.

Предполагается, что до конца марта специалисты компании сделают заключение по объекту и представят для совместного изучения несколько вариантов максимально эффективного его использования

«Готовы вам в этом содействовать, вывести на вас профильные компании края. Например, можно было бы обеспечить вам место в рыбном порту, где вы могли бы покупать свежие морепродукты», – предложил Андрей Тарасенко собеседнику.

Тосихиро Огита идеей заинтересовался.

«Я был во Владивостоке в октябре 2016 года – морепродукты у вас замечательные. Планируем в ресторане гостиницы использовать приморскую продукцию. Кроме этого, хотим организовать здесь производство высококачественных продуктов и осуществлять поставки в Японию», – сказал он.

Врио губернатора Приморья и президент компании Hotel Okura договорились продолжить взаимодействие по вопросу будущей работы гостиничного комплекса на мысе Бурный.  

Напомним, Андрей Тарасенко находится с рабочим визитом с Японии в составе российской делегации. Миссию по повышению производительности труда в Японию возглавил министр экономического развития Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максим Орешкин.

В состав делегации также вошли представители нескольких министерств, российских регионов, государственных компаний и бизнеса.

В планах делегации – посещение префектур Токио и Аити, осмотр производственных площадок компаний DMG MORI и Kawasaki Heavy Industries, производственных комплексов Toyota и Mitsubishi Electric.

В рамках визита намечено проведение второго заседания Российско-Японской рабочей группы высокого уровня по конкретизации плана сотрудничества и Открытого диалога Министра экономического развития РФ Максима Орешкина с представителями деловой федерации Японии «Кэйданрэн», в ходе которых врио губернатора Приморья выступит с докладами.

Кроме того, состоится встреча российских делегатов с представителями Японского центра производительности (JPC), Японской ассоциации по торговле с Россией и странами СНГ (ROTOBO) и Исследовательского института экономики, торговли и промышленности Японии (RIETI).

Кроме того, Япония является одной из основных стран-инвесторов Приморья. В настоящее время в крае открыты 31 предприятие с японскими инвестициями, представительства двух японских банков, а также ряд представительств и филиалов крупных японских компаний, таких как «Тройка Инк», «Мицуи энд Ко ЛТД», «Сумитомо Корпорейшн» и других.

Отметим, что в результате договоренностей, достигнутых Президентом Владимиром Путиным и Премьер-министром Синдзо Абэ, 2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: индустрия гостеприимства  АТР  гостиница  Япония 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • мУХОМОР18:46, 21.02.2018

    Уже даже японцы не сомневаются кто будет президентом. . .
  • Псевдоним17:14, 25.02.2018

    Вот так потихоньку и продаем родину . . .
  • Псевдоним 218:32, 25.02.2018

    Так, это. . . будут ли садить с конфискацией всех депутатов зак. собрания ПК, голосовавших за финансирование этого "строительства" из бюджета края?
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика