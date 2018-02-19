Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 26 Февраля, 00:39 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
25.02 |
Дальневосточная "Берингия-2018" претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесcа
25.02 |
В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
25.02 |
Во Владивостоке за автобусами будет следить спеццентр
25.02 |
Первую японскую гостиницу могут открыть во Владивостоке на мысе Бурный
24.02 |
Японцы предложили Приморью свое ноу-хау
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Февраля 2018, 20:13 | Регион сегодня

В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов

Инновацию протестировали в бухте Новик о. Русский

Молодые ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разрабатывают новую технологию строительства ледовых островов. Такие сооружения могут выступать надежным и экологически чистым фундаментом для размещения бурового оборудования при разведке месторождений в Арктике. Инновацию протестировали в бухте Новик о. Русский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ДВФУ.

Новую блочную технологию строительства ледовых островов опишет в своей будущей диссертации магистрант программы «Offshore and Coastal Engineering» Инженерной школы ДВФУ Виктор Шыряев. По его словам, сегодня ледовые острова — это, зачастую, единственный способ провести разведочное бурение в мелководных районах Арктики, куда из-за суровой ледовой обстановки невозможно доставить обычную платформу. Науке известны способы возведения островов методами заливки и напыления воды, но их главная проблема — низкая скорость строительства.

«Например, в Канаде с 1970-х годов ледовые острова для разведочного бурения строят, в основном, методом напыления — воду разбрызгивают в холодном воздухе, она застывает и оседает на дно, постепенно образуя остров. Но этим методом за сутки можно вырастить лишь 10 см льда. Мы предлагаем строить острова из ледовых блоков, которые выпиливаются в другом месте. Это во много раз быстрее, а значит — экономически эффективнее», — отметил Виктор Шыряев.

Проверить теорию студенты и аспиранты Инженерной школы ДВФУ решили в непосредственной близости от университета и вырастили в бухте Новик о. Русский ледовый остров размерами 3,2 х 3,2 метра. Сначала исследователи подготовили поверхность льда, выпилили блоки и транспортировали их к месту будущего острова. За несколько дней ледовые кубы смерзлись с поверхностью бухты, после чего остров пропилили по контуру и опустили на морское дно. Высоту студенты рассчитали так, чтобы основание острова возвышалось над поверхностью воды и стало базой для еще одного слоя ледяных блоков.

По словам научного руководителя магистранта, заведующего лабораторией ледовых исследований ДВФУ Егора Помникова, такую технологию можно масштабировать: строить на Арктическом шельфе острова шириной до 200 метров и размещать на них оборудование для разведки новых месторождений нефти и газа. При этом ледовый остров полностью экологичен — по окончанию работ он просто растает, не нанеся никакого вреда окружающей среде.

Дальневосточный федеральный университет ведет многолетние исследования морского льда, имеет прочную теоретическую базу и богатый практический опыт в полярном направлении. Например, сейчас ученые Инженерной школы разрабатывают универсальную модель воздействия льда на инженерные сооружения, данные для которой собирают, в том числе, в ходе международных школ «Ice Mechanics». Совместно с коллегами из Харбинского инженерного университета (КНР) сотрудники ДВФУ работают над первой технологией подледной связи.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: ДВФУ  технологии 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика