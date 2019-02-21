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Ученые оценили развитие марикультуры в Приморье

Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) проанализировали многолетнюю деятельность предприятий марикультуры, работающих в заливе Петра Великого.

Ученые оценили методики и технологии выращивания, применяемый на аквафермах посадочный материал и объемы товарной продукции, сообщили журналу "Дальневосточный Капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На юге Приморья занимаются разведением приморского гребешка, трепанга, мидий, устриц, а на востоке региона выращивают ламинарию. Основной посадочный материал для беспозвоночных хозяйства получали на плантациях в заливе Петра Великого, исключение составляла молодь трепанга, которую с 2010 года поставляли с разных заводов Приморья. В заливе Посьета товарная продукция гребешка за 15 лет превысила 4 тыс. тонн – больше, чем его изъятие за весь период многолетнего промысла. Благодаря размещению на акватории залива субстратов для оседания спата выживаемость сеголеток гребешка значительно увеличилась. Научный анализ показал, что выживаемость молоди гребешка при донном культивировании в разных районах различается, более высокие показатели достигаются при расселении на дно уже годовалых моллюсков, после промежуточного подращивания в коллекторах и садках.

В настоящее время большинство участков, где выращивается аквакультура, размещены на мелководье. По мнению специалистов, расширение промышленного культивирования моллюсков возможно только в глубоководных районах, площадь которых больше, а вероятность органического загрязнения – ниже. Развитие не только прибрежного, но и удаленного от берега морского фермерства даст стимул для предприятий, выпускающих оборудование для плантаций.

Ученые отмечают, что для дальнейшего развития марикультуры следует осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности акваферм и экосистемы залива. Кроме того, необходимо систематически проводить работы по изучению влияния плантаций на экосистемы бухт, которые требуют целевого финансирования.

Отметим, что для запуска новых проектов в сфере марикультуры создана специальная электронная карта морских акваторий. Сведения постоянно уточняются по итогам приема заявлений через интернет-сервис www.aquavostok.ru. Электронная карта разработана Минвостокразвития РФ совместно с ФРДВ и Росрыболовством. На портале представлена карта морской акватории, свободной от ограничений, сервисы по подаче в электронной форме заявлений в Росрыболовство на определение участка и организацию электронных аукционов.

По результатам аукционов в электронной форме реализовано право пользования 39 участками общей площадью около 9 тыс. га. Стоимость 1 га акватории в ходе торгов выросла почти в 3 раза. По 5 участкам цена выросла более чем в 10 раз. В федеральный бюджет поступит около 225 млн руб., что значительно превышает их стартовую стоимость – 85 млн руб. До 2020 года с использованием интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. гектаров участков под марикультуру.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Приморье  ТИНРО-центр  марикультура 


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