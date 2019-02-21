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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Марта, 20:19 |
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Оплатить квитанции и штрафы на Госуслугах можно без авторизации
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, оплатить квитанции, штрафы, налоги и задолженности можно банковской картой, а также через Webmoney или Яндекс-деньги с помощью компьютера или мобильного телефона.
«Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователям необходимо зайти на страницу оплаты без авторизации и ввести идентификатор начисления (УИН) из квитанции на оплату. Портал отправит запрос в систему государственных платежей. В ответ на запрос под полем с УИН появится информация по начислению и кнопка оплаты. Чек придет на адрес электронной почты, указанный при вводе данных для оплаты, а ведомство оперативно получит извещение о поступлении средств», – пояснили специалисты.
Отметим, на портале Госуслуг действует также ряд скидок. Например, 50% на оплату автомобильных штрафов, 30% на госпошлину, если квитанция получена на Едином портале госуслуг.
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