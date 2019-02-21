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25 Марта 2019, 00:04 | Регион сегодня |

Слухи, распространяемые некоторыми СМИ, не подтвердились в ходе проверки МЧС

На АЗС 57 в селе Яковлевка проводятся все необходимые работы с целью ликвидации розлива нефтепродуктов

Собрана вода с пленкой нефтепродуктов на всей территории розлива.

На расстоянии от АЗС до реки Гнилушка все пространство обработано сорбентом и дисперсантом. Выполнено устройство заградительных дамб с прокладкой дренажных труб в местах скопления воды с пленкой нефтепродуктов.

Это позволит при таянии снегов проводить сбор пленки: вода по трубам будет проходить до реки только после очистки. Данное мероприятие позволит избежать выноса пленки нефтепродуктов в реку.

 

 
 
С момента разлива и по сей день на месте работает 2-а экскаватора, мощный бульдозер с клыком для рыхления мерзлого грунта, 2-е ассенизаторские машины для сбора воды с примесью нефтепродуктов.

К работе привлечены 10 человек из ВГПСС и 8 сотрудников компании «ННК- Приморнефиепродукт».

Глава района Николай Вязовик совместно с генеральным директором «ННК- Приморнефтепродукт” Виталием Вершининым руководили работами, продолжающимися и в выходные.

В воскресенье непосредственно вдоль реки бульдозер выполнял устройство дамбы для исключения попадания верховой воды напрямую в реку.

Также получены первые данные по анализам проб - по воздуху показатели в норме.

 


 

В воскресенье АЗС посетили сотрудники МЧС из Владивостока с проверкой информации, распространяемой СМИ, о продолжении загрязнения территории нефтепродуктами, и отсутствии работ по ликвидации последствий форс-мажорной ситуации.

Распространяемые некоторыми новостными ресурсами домыслы не нашли своих подтверждений.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АЗС  МЧС  топливо  Приморье  экология 


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